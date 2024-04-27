MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

道奇 隊日本球星大谷翔平 今年首次作客藍鳥隊，就接受球迷噓聲伺候，他對此表示：「我不意外。」而且以開轟回應噓聲，但回到休息區就連隊友也開噓。

道奇隊今天以12：2擊敗藍鳥隊，大谷翔平1局上在噓聲中敲出陽春砲，幫助道奇先馳得點，全場4打數1安打，另有1次四壞保送，跑回2分，打擊率3成52。

對於首打席收到噓聲待遇，大谷翔平並不意外，去年季後成為自由球員的他，一度傳出將與藍鳥簽約，然而傳聞中的私人班機是加拿大商人所搭乘，大谷隔天與道奇隊簽下10年、7億美元合約。

道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）透露，「他開轟之後，在板凳區的傢伙也一起噓他，真的非常好笑，他有了非常好的反擊，但我認為這不是什麼動力啦。」

大谷翔平也是這麼想，「噓聲反而是展現他們對棒球的熱情。撇除球迷可能的想法，我只是很感謝那些接觸我的球隊，也有意簽下我，但就像我在記者會上說的，很不幸我只能選擇一隊。」

大谷翔平的本季第7轟也追平羅伯茲保有的隊史日本出生球員紀錄，還對羅伯茲說：「我追平你囉！」大谷表示，自己確實有這個目標，「所以明天我會再接再厲，打破這個紀錄。」