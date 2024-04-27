我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平今年首次作客藍鳥隊，就接受球迷噓聲伺候，他對此表示：「我不意外。」而且以開轟回應噓聲，但回到休息區就連隊友也開噓。

道奇隊今天以12：2擊敗藍鳥隊，大谷翔平1局上在噓聲中敲出陽春砲，幫助道奇先馳得點，全場4打數1安打，另有1次四壞保送，跑回2分，打擊率3成52。

對於首打席收到噓聲待遇，大谷翔平並不意外，去年季後成為自由球員的他，一度傳出將與藍鳥簽約，然而傳聞中的私人班機是加拿大商人所搭乘，大谷隔天與道奇隊簽下10年、7億美元合約。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，「他開轟之後，在板凳區的傢伙也一起噓他，真的非常好笑，他有了非常好的反擊，但我認為這不是什麼動力啦。」

大谷翔平也是這麼想，「噓聲反而是展現他們對棒球的熱情。撇除球迷可能的想法，我只是很感謝那些接觸我的球隊，也有意簽下我，但就像我在記者會上說的，很不幸我只能選擇一隊。」

大谷翔平的本季第7轟也追平羅伯茲保有的隊史日本出生球員紀錄，還對羅伯茲說：「我追平你囉！」大谷表示，自己確實有這個目標，「所以明天我會再接再厲，打破這個紀錄。」

大谷翔平 道奇 羅伯茲

上一則

NBA／愛德華狂飆36分射垮太陽 灰狼3：0聽牌

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開轟回應藍鳥噓聲 追平教頭紀錄球被撿走

MLB／大谷翔平開轟回應藍鳥噓聲 追平教頭紀錄球被撿走
豁免權案辯論／保守派大法官：前總統需某種程度免責權

豁免權案辯論／保守派大法官：前總統需某種程度免責權
MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來
MLB／大谷4支0 打擊王讓給貝茲 打擊率也掉第3

MLB／大谷4支0 打擊王讓給貝茲 打擊率也掉第3

熱門新聞

「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05
鈴木一朗。 路透

鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0

2024-04-19 17:57
大谷翔平搭機前往客場之旅。(取材自道奇官方X平台)

MLB／大谷躺平飛機上 球迷發問：合約包括2個座位？

2024-04-22 22:03
大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式