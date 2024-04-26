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MLB／巨人終結者練投突然關燈 捕手黑暗中接球

中央社洛杉磯26日專電
巨人為終結者杜瓦設計新的進場燈光秀，讓他在全場關燈、僅有聚光燈照射下，從外野牛棚進入場中。(美聯社)
巨人為終結者杜瓦設計新的進場燈光秀，讓他在全場關燈、僅有聚光燈照射下，從外野牛棚進入場中。(美聯社)

美國棒球迷熱烈討論一段影片，巨人隊終結者杜瓦牛棚練投時，球一出手，燈光突然熄滅，引人擔心捕手安危「他還活著嗎」。

舊金山巨人隊近日為終結者杜瓦（Camilo Doval）設計新的進場燈光秀，讓他在全場關燈、僅有聚光燈照射下，從外野牛棚進入場中，營造氣勢。不過4月22日首次使用，出了一點小狀況。

社群媒體X上超過230萬觀看的影片顯示，杜瓦上場前在牛棚練投，最後一球正要出手，全場燈光就暗了下來，無法得知捕手是否接到這球。杜瓦的最快球速可達104英里（167公里）。

大聯盟官網訪問了當事人柏格（Alex Burg ），他坦言有一點嚇到，但幸好他靠著本能反應，在黑暗中接到了這一球，沒有造成傷害。36歲的柏格是巨人隊捕手教練。

柏格表示，他預先知道球場有準備一些特效，但不知道什麼時間點，沒想到竟是在杜瓦球出手的同時熄燈，當下確實有點嚇到。

柏格當時只戴著面罩，沒有穿捕手護胸，讓這球的驚嚇程度又高了一些。他對大聯盟官網的記者說：「如果那是一顆伸卡球或滑球，我可能已經死了。」

柏格說，如果是伸卡球或滑球，他根本沒機會接到，因為這兩種球的變化弧度很犀利，幸好杜瓦當時投四縫線快速球，飛行軌跡固定，加上牛棚球速不如場上快，較有機會接到。

柏格說，過去效力德州遊騎兵隊的時候，曾經進行一種遮蔽訓練（occlusion training），讓打擊者在突然關燈的情況下打球，訓練反應和球路判斷能力，這樣的經驗可能多少有一點幫助。

當天賽後影片在網上瘋傳，柏格收到近50則簡訊，關心他的狀況，朋友問他「這是你嗎？你還好嗎？你死了嗎？」他也打趣回覆「有些事情要靠天分，沒辦法教別人的」。

巨人隊負責球場體驗和娛樂活動的總監尼可拉（Marco Nicola）隔天特地向柏格致歉，開玩笑地送他一盞頭燈和禮券，球團及球場的營運團隊承諾，加強燈光操作流程的安全規範，避免類似的事故發生。

德州 社群媒體 舊金山

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