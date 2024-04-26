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MLB／大谷翔平開轟回應藍鳥噓聲 追平教頭紀錄球被撿走

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。（路透社）
大谷翔平。（路透社）

休賽季的意外劇碼，讓道奇隊日本球星大谷翔平造訪多倫多的首打席就被藍鳥球迷狂噓，不過他以開轟回應噓聲，也追平總教練保有的日本出生球員隊史最多轟紀錄，撿到這顆球的是洋基球迷。

去年球季結束後大谷翔平成為自由球員，受到多支球隊追逐，其中一度有美國媒體報導，大谷已經坐上前往多倫多的飛機，那架航班還吸引不少球迷關注，但最終走出艙門的是加拿大商人赫賈維克（Robert Herjavec），一切是烏龍一場。

而大谷隔天就與道奇隊簽下10年、7億美元大約，多少讓藍鳥球迷氣得牙癢癢，而今年球季道奇隊首次作客藍鳥隊，大谷翔平在1局上站上打擊區立刻被噓聲伺候。

大谷翔平以實力回應，將巴塞特（Chris Bassitt）投出的一顆83.2哩滑球，掃到右外野全壘打牆外的牛棚區，成為一支先馳得點的陽春砲，擊球初速96.1哩、飛行距離360呎。

這是大谷翔平近5戰的第3轟，狀況正佳，也是他加入道奇隊後的第7轟，追平羅伯茲（Dave Roberts）所保有的日本出生球員紀錄。

那一轟掉進牛棚後彈上觀眾席被球迷撿到，這名球迷叫做岡薩雷茲（Ian Gonzalez），應該沒參與噓聲活動，「我很開心，但你們可能不太開心？因為我其實是洋基球迷，來多倫多出差想說來看一下球，就剛好撿到，真的是很幸運。」

岡薩雷茲還沒決定要怎麼處理這顆球，但期待之後能與大谷翔平見面要簽名，「我當然知道翔平，希望他能加入洋基，他是一名很棒的球員。」至於之後會不會成為大谷的粉絲？他笑說：「還不知道呢，有見到面再說。」

大谷翔平 道奇 洋基

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