MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

大谷翔平 這次是真的坐上前往多倫多的飛機，道奇 隊明天開始要與藍鳥隊進行3連戰，這也是他在經歷季前「假簽約新聞」風波後，首次對上藍鳥隊，藍鳥隊教頭裝傻說：「喔，他跟別人簽約了嗎？」

去年球季結束後大谷翔平成為自由球員，受到多支球隊追逐，其中一度有消息傳出，大谷已經坐上前往多倫多的飛機，那架航班還吸引不少球迷關注，但最終走出艙門的是加拿大 商人赫賈維克（Robert Herjavec），一切是烏龍一場。

而大谷翔平最終是與道奇隊簽約，在即將對上藍鳥隊前，大谷翔平也被問到這一題，他表示：「我也有在追蹤那則新聞，我知道自己沒有在那架飛機上，所以很好奇是發生什麼事。」

藍鳥隊教頭史奈德（John Schneider）先是開玩笑以為大谷還沒簽約，隨後打趣說：「如果這樣的話，那麻煩他把我們送他的藍鳥球帽拿回來，跟他會面後給的那一頂。」

大谷翔平為了避免引發騷動，並未主動說明休賽季期間曾跟哪些球隊會談，藍鳥隊是少數曝光的球隊，大谷翔平表示：「跟藍鳥隊會面過後，對這支球隊留下非常非常好的印象，球迷真的很棒，這座城市也是，所以我真的很期待到多倫多比賽。」

雖然消息不是大谷翔平發出，但藍鳥球迷心中難免會有疙瘩，史奈德表示：「或許會有點點不一樣吧，畢竟12月在多倫多那12到24小時很特別，但大谷是一位非常棒的球員，你不希望在對面休息區看到他，但你會欣賞他的厲害之處，很期待看到我們的球迷如何歡迎他。」