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MLB／「生子後魔力」 哈波歸隊首戰就開轟

記者蘇志畬／即時報導
費城人隊哈波。(美聯社)
費城人隊哈波。(美聯社)

美國職棒也有「生子後」魔力，費城人隊哈波（Bryce Harper）請完陪產假歸隊第一場比賽，就敲出一發2分砲，幫助球隊以5：0擊敗紅人隊，總教練湯姆森（Rob Thomson）笑說：「這就是當爸爸的力量。」

哈波的女兒在本周出生，他為了陪伴太太而請假，25日歸隊就在3局上以2分砲幫忙打下4分大局，全場3打數2安打，另有1次保送，打擊率回升到2成56。

湯姆森會說「爸爸的力量」不是空穴來風，哈波的第1個小孩在2019年8月出生，他也在該年8月26日開轟，同樣是請完產假的第1場比賽，而第2個小孩出生是在2020年11月，當時球季已經結束。

哈波開轟後，球團還幫他要回球當紀念，哈波說：「我很喜愛這個時刻，那一顆變速球有點偏高，所以我就展現了一點破壞力，馬丁尼茲（Nick Martinez，紅人先發投手）的變速球很好，所以看到它偏高，我就是盡力揮棒。」

費城人隊先發投手惠勒（Zack Wheeler）同樣在今年2月底迎接第3個小孩出生，25日對紅人隊繳出6局僅被敲1安、8K無失分好投，防禦率僅1.93，開季前6場已經投出46次三振，在費城人隊史可排第7。

看起來「生子後」對惠勒來說也有作用，他說：「我認為爸爸的力量是真的，雖然睡眠多少有受影響，但我的太太幫忙很多，讓我能夠準備自己的工作。」

費城

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