我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國載人太空船神舟18號25日發射 三太空人亮相

參院通過援以烏台法案、強制TikTok脫離字節跳動 拜登將儘速簽署

MLB／勇士弗里德生涯第3次瘋狗級完封 隊史只能排第3

記者蘇志畬／即時報導
勇士隊先發投手弗里德。（路透社）
勇士隊先發投手弗里德。（路透社）

勇士隊先發投手弗里德（Max Fried）今天投出一場「瘋狗級」完封，只用92球就投完9局，率領球隊以5：0擊敗馬林魚隊，這已經是他生涯第3次不到100球就完封對手。

所謂的瘋狗級（Maddux），是指投手在100球以內投出9局完投完封，為了紀念4屆塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），他的生涯以省球著稱，曾投出過13場瘋狗級完投完封，位居史上最多。

這是弗里德生涯第4次完投完封，包含2023年對大都會隊曾因雨裁定的1場5局完封，生涯第1次是2021年8月20日對金鶯隊投出，第2次是2021年9月24日對教士隊，兩次用球分別是90球、98球，都是瘋狗級。

弗里德生涯3次投出瘋狗級完封，是自1988年開始計算球數以來，勇士隊史第3名，第1名是毋庸置疑的麥達克斯（效力勇士隊10次），第2名葛拉文（Tom Glavine）5次。

能夠在今天投出生涯第3次瘋狗級完封，弗里德自己只是試著讓對方敲出滾地球，很幸運能夠降低用球數，而之前跟捕手達德諾（Travis d'Arnaud）聊到，「他說，下一場出賽，他想要看到完封。」而昨天愛德（Bryce Elder）的6.2局好投也激勵了弗里德。

弗里德前6局雖被敲出1支安打，但靠著雙殺，僅面對最低消的18人次，7局上則是因為安打、失誤出現危機，但是再次靠著雙殺解圍，而9局上2出局後被阿拉斯（Luis Arraez）敲出安打後，投出的第92球讓對手敲出滾地出局。

弗里德全場被敲3支安打，但沒有失分，另有6次三振，拿下開季2連勝，而打線則是在杜沃（Adam Duvall）2分砲帶領下，攻下大分。

勇士 大都會

上一則

MLB／大谷翔平191公里強轟破生涯 首對國民開砲就贏球

下一則

NBA／太陽三巨頭熄火還折損艾倫 灰狼奪2連勝

延伸閱讀

MLB／會殺人的滑球 海盜怪物新人驚人K功騙到打者倒地

MLB／會殺人的滑球 海盜怪物新人驚人K功騙到打者倒地
MLB／洋基迷叫囂 卻是教頭驅逐出場 主審：他必須負責

MLB／洋基迷叫囂 卻是教頭驅逐出場 主審：他必須負責
MLB／賈吉、索托誰對洋基更重要？官網投票結果曝光

MLB／賈吉、索托誰對洋基更重要？官網投票結果曝光
MLB／不只超越松井更是雙冠王 大谷翔平全面攻擊火力驚人

MLB／不只超越松井更是雙冠王 大谷翔平全面攻擊火力驚人

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05
鈴木一朗。 路透

鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0

2024-04-19 17:57

超人氣

更多 >
超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞