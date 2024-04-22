MLB／大谷翔平破紀錄176轟 登頂日籍全壘打王

大谷翔平大聯盟生涯第176轟出爐，單獨站上日籍全壘打王的位置。（美聯社）

千呼萬喚，大谷翔平 破紀錄的大聯盟生涯第176轟，終於在21日問世，3局上敲出兩分砲，幫助道奇 隊先馳得點，終場以10：0擊敗大都會隊，大谷賽後也直呼既開心又鬆了一口氣，松井則直言大谷是一名偉大球員，自己的數字根本不能比較。

大聯盟日籍球員最多轟紀錄由松井秀喜175轟保持，大谷在13日就敲出平紀錄的175轟，外界高度關注他何時單獨登頂，一連7場砲管熄火，直到21日打破紀錄的時刻到來。

3局下面對投手豪瑟（Adrian Houser），大谷逮中落在5號位的81.7哩滑球，掃出右外野全壘打牆外，這一轟飛行距離423呎，本季第5轟、生涯第176轟出爐。

擠下松井秀喜，單獨站上大聯盟生涯日籍全壘打王的位置，大谷坦言，距離上一轟已有一段時間，「所以老實說，真的是鬆了一口氣，也覺得很開心終於破紀錄」。

大谷表示，2018年剛到美國時，完全不知道松井的紀錄，是後來才去看了松井在大聯盟打了多少全壘打，「自從知道這個數字後，這就一直是我的目標，希望自己可以盡快打破。」

松井也談到大谷超越自己紀錄一事，大器回應，大谷自身的存在、作為一名選手所擁有的能力，就是一名偉大選手，而自己的數字和他完全不能比較，「我相信球迷都對他所能辦到的事、所將成就的事，抱持高度期待，就我而言，我最大的希望就是他可以一直保持健康」。

大谷翔平透露，自己第一次見到松井本人是在2015年3月，比起讀賣巨人隊時期的他，當時大谷印象更深的是穿著洋基條紋衫時期的松井，「我不確定是否看過他在2009年世界大賽的表現，但印象最深的還是穿條紋衫的松井前輩」。

另外，松井秀喜10年大聯盟生涯，累積1236場出賽，共計5066打席、4442打數，敲出175轟，大谷則在生涯第7季，打者出賽的第725場、2979打席、2577打數敲出176轟。

超越松井的175轟只是一個中繼站，大谷表示，「我希望可以打愈多轟越好，等到生涯結束後，再來看看所寫下的紀錄」。

道奇教頭羅伯茲 （Dave Roberts）表示，「松井是名偉大的球員、偉大的強打者、世界冠軍，據我所知，大谷也很崇拜他，可以超越這項紀錄是件重要的事，不管接下來大谷前方還有什麼紀錄，我相信他都會試著一個一個拿下」。