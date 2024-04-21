MLB／大谷翔平176轟 打破「酷斯拉」紀錄 道奇痛宰大都會

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平21日敲出生涯第176轟，打破松井秀喜締造紀錄。(路透)

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯道奇 日籍球星大谷翔平 21日在3局下敲出一記全壘打，大聯盟生涯累積176轟，打破「酷斯拉」松井秀喜在大聯盟締造日本球員最多轟的全壘打紀錄。

路透報導，大谷看著他大聯盟生涯第176支全壘打深入看台，接著一臉微笑地跑過本壘板。道奇21日終場以10比0在主場痛宰來訪的紐約大都會。

ドジャース 大谷翔平

第2打席：第5号ホームラン！



AVG.362 OPS1.081🔥

松井秀喜さんを越える日本人最多176号



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/Ac2ZAJFO4t — 【MLB】放送地区 (@MLB_comment) April 21, 2024

大谷因能打能投而被比喻為「現代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他21日破紀錄的全壘打時速110英里，飛行距離423英尺。

自2023年休季期間宣布以破天荒10年7億美元合約加盟道奇以來，大谷打擊率為3成68，有5支全壘打和13分打點。