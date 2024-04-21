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MLB／大谷單場4上壘 滿壘卻被三振 成賽後訪問焦點

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平在6局滿壘時遭到三振。 （美聯社）
大谷翔平在6局滿壘時遭到三振。 （美聯社）

道奇隊20日又以4：6輸給大都會隊，近9戰吞下7敗，大谷翔平2打數敲出1安打、3次保送，單場4度上壘，但賽後是全場唯一被解決的打席帶來最多疑問，6局滿壘時遭到三振，讓他的得點圈打擊率掉到只剩0.095，賽後媒體提出的6題問題有4題與得點圈打擊有關。

影音來源：YouTube

大谷20日的安打出現在5局擔任首位打者時，敲出右外野方向的場地二壘安打，第6局則在道奇以2：5落後、滿壘時輪到他的打席，面對一顆90.3哩、太過內角的卡特球揮空遭到三振，其餘3打席都是在二壘有人的情況下選到保送。

加上20日得點圈1打數沒有安打，大谷本季得點圈數據來到21打數敲出2安打，打擊率0.095。

大谷坦言，6局滿壘遭到三振的打席，也是自己20日最懊悔的部分，「我必須盡快調整，找出不好的地方，做出改變。」被問到得點圈打擊的問題，大谷表示，自己所做的改變就是試著不要改變，不管在任何情況下，在每個打席都讓自己的打擊策略保持穩定。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷也很想做好，「我完全可以理解，但就像我前幾天提到的，如果他能像先前那樣控制好自己的好球帶會比較好。」

大谷翔平在6局滿壘時遭到三振。 （美聯社）
大谷翔平在6局滿壘時遭到三振。 （美聯社）

道奇 大都會 羅伯茲

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