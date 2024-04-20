MLB／山本由伸6局失4分 與王牌有落差遭諷「山本肉包」

山本由伸面對大都會隊先發6局失4分（責失3分），內容並不理想。（路透）

日本職棒三屆澤村賞得主山本由伸能不能在大聯盟成為王牌投手，外界打上愈來愈多問號，19日面對大都會 隊先發6局失4分（責失3分），賞出新高9次三振，無關勝敗，但動盪的內容仍引起許多質疑溢價的討論。

山本的第5場先發，在首局三上三下之後，2局上被史都華（DJ Stewart）敲出陽春砲，捕手史密斯（Will Smith）失誤再釀上壘，貝德（Harrison Bader）補上安打幫助大都會再下一城。

山本第3局以保送、安打開局，無人出局就面臨二、三壘有人危機，阿隆索（Pete Alonso）補上安打帶有1分打點，史都華再以高飛犧牲打讓山本失血。

山本第4局又面對一出局、二三壘有人局面，眼看又要掉分，這回面對尼莫（Brandon Nimmo）、馬特（Starling Marte）連飆2K穩住陣腳，後續表現回穩，最終以99球完成6局投球，9K為5場先發以來新高數字。

道奇 一度處於0：4落後，鯨吞蠶食追回落後差距，大谷翔平 跑回道奇的第1分、打回第2分，泰勒（Chris Taylor）第6局滿壘時敲安挹注2分打點追平戰局，也幫助山本逃敗。

山本由伸本季至今繳出的成績單，還未展現王牌、最高薪投手身手，在網路上掀起嘲諷聲浪不斷，適逢對手又是季前積極爭取他的大都會，美國球迷留言：「大都會沒簽到山本真是逃過一劫」、「如果山本是在紐約繳出這樣的數據，他的生涯應該已經結束了」，山本的直球頻頻遭到狙擊，也有球迷把他的姓氏「Yamamoto」改成「Yamameatball」，虧山本的球在大聯盟打者眼中就像肉包。