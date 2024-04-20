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MLB／韋蘭德歸隊6局失2分 太空人止3連敗

記者蘇志畬／綜合報導
太空人隊名投韋蘭德助隊止敗。(美聯社)
太空人隊名投韋蘭德助隊止敗。(美聯社)

41歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）19日迎來本季初登板，在太空人隊先發出狀況時頂起戰力，繳出一場6局失2分的優質先發，也幫助球隊以5：3擊敗國民隊。

韋蘭德今年因肩傷導致春訓進度延遲2周，也錯過開季名單，經過2場復健賽重返先發，太空人開季6勝14敗，先發投手傷兵多是最大問題，團隊防禦率5.24在美聯墊底。

韋蘭德幫忙下修防禦率，面對國民開賽就連抓7個出局數，直到3局下才被亞當斯（Riley Adams）敲出二壘安打，再因瓦格斯（Ildemaro Vargas）的安打丟掉1分，隨後又被敲安，但接下來靠牽制出局、飛球出局，成功止血。

接下來4到6局，韋蘭德僅被敲出1支安打，但是亞當斯的陽春砲，總計78球投完6局，其中50顆好球，被敲4支安打丟掉2分，另有4次三振無保送。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽前就說，韋蘭德的歸隊能夠提振士氣，「他的領導能力以及在投手丘上的拚戰精神，這是球隊期待看到的。」

韋蘭德的表現也確實幫助太空人終止3連敗，太空人在2局上就靠開局連續4支安打，前3支都是二壘打，瞬間攻下3分，5局上、8局上又各追加1分，潘尼亞（Jeremy Pena）、杜邦（Mauricio Dubon）都有單場3安、1打點演出。

太空人 亞當斯

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