MLB／前田健太2.2局掉6分 逃過敗投…老虎卻因失誤輸球

前田健太被遊騎兵隊打爆，先發2.2局就丟掉6分。（美聯社）

效力老虎隊的日籍投手前田健太18日被遊騎兵隊打爆，先發2.2局就丟掉6分（5分責失），雖然老虎一度追平讓前田逃敗，但3次守備失誤的傷害，老虎最終仍以7：9輸球。

前田健太1局上就被塞米恩（Marcus Semien）敲出陽春砲，接著2局上先因朗福德（Wyatt Langford）的二壘安打掉分，又被海姆（Jonah Heim）轟出2分砲。

3局上前田健太在1出局後又被賈西亞（Adolis Garcia）敲出陽春砲，2出局後又被攻占一、三壘，雖讓遊騎兵敲出滾地球，但隊友失誤讓前田丟第6分，被換下場休息。

前田健太2.2局被敲了7支安打，包含3轟，丟掉6分有5分責失，防禦率來到7.64，開季至今4場比賽0勝1敗，投17.2局被敲了7支全壘打，與小熊隊投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）並列大聯盟最多。

不過老虎2局下先灌進4分，4局下面對4：7落後時又追加3分，將比數追平，也讓前田敗投解套，然而8局上一次夾殺失誤、一次傳球失誤，讓遊騎兵得到超前分。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示：「我們必須好好處理球，整個聯盟都辦得到，當你發生失誤，讓對手得到多的出局數，就會陷入苦境，遇到更好的球隊就會造成更大的傷害。」