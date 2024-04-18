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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

MLB／水原一平若坐牢還要還債給大谷 律師：依法還1600萬美元

聯合新聞網／即時報導
大谷翔平(左)、水原一平(右)。 （路透）
大谷翔平(左)、水原一平(右)。 （路透）

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌盜取大谷1600萬美元，遭銀行以詐欺罪名起訴。律師指出，水原可能被判處13年以上監禁，出獄後還將面臨還債地獄。

水原從大谷帳戶非法轉帳的金額約1600萬美元，他進行至少1萬9000次投注，每天平均下注25次，1次金額約1萬2000美元。水原將大谷的帳戶與自己手機號碼和郵件地址設在一起，並假冒大谷與銀行溝通，確保動用存款也不會通知大谷，也不讓大谷經紀人和會計師查詢這個帳戶。

經歷調查後真相浮出水面，水原一平如果被判有罪，將面臨最多30年監禁、罰款100萬美元，可能二者兼有。除刑罰外，還要承擔1600萬美元債務。日媒《週刊現代》詢問東町法律事務所律師村尾卓哉，村尾指出，水原必須償還1600萬美元，在美國刑事審判中，除刑罰外，有時會命令賠償受害者，這個案例中，可能做出這樣的裁決。

村尾提到，雖大谷翔平可能在財產保險中獲得一定金額保障，但要賠償1600萬美元金額是相當困難，這樣一來水原就有責任賠償，這個問題涉及大谷和水原間的金錢問題，但賠償責任只限水原個人，不會向他的家人或妻子追討。

村尾卓哉認為水原難以償還1600萬美元，多數受害者遇到類似狀況都無法恢復損失，只能在收到一些少額補償，大谷可能會面臨類似狀況。

擁有紐約州和華盛頓特區律師執照的山中正人則表示，水原涉案金額巨大、犯罪時間長，且欺詐數量多，過去有人涉及100萬美元銀行欺詐罪，並達成認罪協商，仍被判處13年監禁，水原可能被判13年監禁，甚至更多。

大谷翔平 紐約州 保險

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