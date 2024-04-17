MLB／紅襪豪克投出「瘋狗級」完封 94球1.5小時收工

豪克（Tanner Houck）。(美聯社)

紅襪隊先發投手豪克（Tanner Houck）今天投出一場「瘋狗級（Maddux）」完封，投完9局沒有失分之外，僅用了94球，幫助球隊以2：0擊敗守護者隊，上一次紅襪隊有投手類似表現已經是2014年。

所謂的瘋狗級，是指投手在100球以內投出9局完投完封，為了紀念4屆塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），他的生涯以省球著稱，曾投出過13場瘋狗級完投完封，位居史上最多。

豪克今天表現不遑多讓，全場投94球有69顆是好球，被敲出3支安打，另有9次三振，前3局僅面對最低消的9人次，包含隊友1次雙殺幫忙，4、5局各被敲1支安打，但接下來連續解決13人次，一路投完9局，只用1小時49分鐘就結束比賽。

這是紅襪隊自2022年6月6日瓦卡（Michael Wacha）後，再次有投手投出完投完封，而前一次有投手繳出瘋狗級完封是2014年8月31日的巴克霍茲（Clay Buchholz）。

打線也給予幫忙，3局下紅襪隊先靠對方投手犯規得分，4局下王康納（Connor Wong）一發陽春砲追加分數，讓豪克不用投到延長賽就收下本季第3勝；順帶一提，哈勒戴（Roy Halladay）是唯一投出10局瘋狗級級完封的投手，只用99球。