我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功準則

洛杉磯遊民闖華人住宅霸佔房間 脫衣不肯離去

MLB／紅襪豪克投出「瘋狗級」完封 94球1.5小時收工

記者蘇志畬／即時報導
豪克（Tanner Houck）。(美聯社)
豪克（Tanner Houck）。(美聯社)

紅襪隊先發投手豪克（Tanner Houck）今天投出一場「瘋狗級（Maddux）」完封，投完9局沒有失分之外，僅用了94球，幫助球隊以2：0擊敗守護者隊，上一次紅襪隊有投手類似表現已經是2014年。

所謂的瘋狗級，是指投手在100球以內投出9局完投完封，為了紀念4屆塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），他的生涯以省球著稱，曾投出過13場瘋狗級完投完封，位居史上最多。

豪克今天表現不遑多讓，全場投94球有69顆是好球，被敲出3支安打，另有9次三振，前3局僅面對最低消的9人次，包含隊友1次雙殺幫忙，4、5局各被敲1支安打，但接下來連續解決13人次，一路投完9局，只用1小時49分鐘就結束比賽。

這是紅襪隊自2022年6月6日瓦卡（Michael Wacha）後，再次有投手投出完投完封，而前一次有投手繳出瘋狗級完封是2014年8月31日的巴克霍茲（Clay Buchholz）。

打線也給予幫忙，3局下紅襪隊先靠對方投手犯規得分，4局下王康納（Connor Wong）一發陽春砲追加分數，讓豪克不用投到延長賽就收下本季第3勝；順帶一提，哈勒戴（Roy Halladay）是唯一投出10局瘋狗級級完封的投手，只用99球。

上一則

MLB／大谷翔平3安猛打 道奇卻相隔262天遭完封

延伸閱讀

MLB／大谷翔平得點圈連20打席0安 道奇還是贏

MLB／大谷翔平得點圈連20打席0安 道奇還是贏
吳誠文掌國科會 曾是世界冠軍少棒投手

吳誠文掌國科會 曾是世界冠軍少棒投手
MLB／霍納9局跑壘續命 小熊3連勝

MLB／霍納9局跑壘續命 小熊3連勝
MLB／指控包爾性暴力者反被告詐欺 包爾：我想要工作

MLB／指控包爾性暴力者反被告詐欺 包爾：我想要工作

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
福原愛。(中央社)

桌球／與江宏傑和解無用 福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

2024-04-10 03:48

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道