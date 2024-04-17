MLB／大谷翔平得點圈連20打席0安 道奇還是贏

大谷連續得點圈20打席沒敲安，得點圈打擊率下滑到0.053。（美聯社）

賽前才被擔心得點圈打擊率低落，道奇 隊日本 球星大谷翔平 16日面對3次機會，依舊沒能扭轉數據，得點圈打擊掉到19支1，不過道奇隊還是有赫南德茲（Enrique Hernandez）開轟、貝茲（Mookie Betts）4安打，最終以6：2擊敗國民隊。

大谷翔平賽前打擊率3成38，不過面對得點圈有人時是16打數1安打，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）對此表示，並不擔心大谷狀況，這只是小樣本的結果，擊球感覺依舊很好，「我記得好幾次壘上有人時，他打出全壘打牆前的擊球。」

大谷翔平16日也是類似情況，1局下在一壘有人時敲出安打，2局下2出局、二三壘有人跟4局下2出局、一三壘有人，都敲出二壘滾地球出局，7局下無人出局、二壘有人，則是敲到中外野深處被接殺，8局下則是在一壘有人時敲出內野安打。

大谷翔平16日5打數2安打，打擊率3成41，得點圈3打數0安打，以及連續得點圈20打席沒敲安，得點圈打擊率下滑到0.053，這3打數都是第1球就揮棒，擊球初速分別是107.7哩、96.9哩、97哩，都算強勁。

雖然大谷關鍵時刻熄火，不過道奇隊還有其他人在，貝茲4安打、1打點，5局下面對被追近到1分差，赫南德茲的陽春砲拉開距離，7局下敲出二壘打的貝茲是靠T‧赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安送回來。

而剛升上大聯盟的23歲新秀外野手佩吉（Andy Pages），首打席首球就從先發投手柯賓（Patrick Corbin）手中敲出生涯首安，總計4打數1安打。

道奇隊16日從3A拉上赫特（Kyle Hurt）頂替先發，剛開季球數還不多的他，投完前2局無失分退場，亞布洛（Ryan Yarbrough）中繼了5局，被敲2安，因為溫克（Jesse Winker）的全壘打掉2分。