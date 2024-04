少了水原一平後,大谷翔平 的日常開始出現明顯變化,14日在ESPN全美轉播賽前播出一段影片,大谷身邊沒有翻譯,自己以英文介紹自己的釘鞋,影片引起球迷熱議。

大谷在這段訪談中,以生澀的英文介紹著,「是白色和道奇 藍色的搭配,鞋底很平,穿起來很舒服。」轉身後,大谷繼續介紹更多細節,「這裡有我的logo,New Balance的logo。」

Shohei Ohtani talking about his shoes in English 🔥 pic.twitter.com/oElxKgQ2g0