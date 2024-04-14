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MLB／今永昇太又飆5.1局好投 3場先發防禦率還是0

記者陳宛晶／即時報導
今永昇太13日面對水手隊先發5.1局失1分、無責失，幫助小熊終場以4：1贏球。(路透)
今永昇太13日面對水手隊先發5.1局失1分、無責失，幫助小熊終場以4：1贏球。(路透)

小熊隊日籍左投今永昇太持續驚艷大聯盟，13日面對水手隊先發5.1局失1分、無責失，幫助小熊終場以4：1贏球，今永拿下第2勝，3場投完防禦率還是0，他無畏天寒只穿短袖球衣上陣成為個人標誌，與芝加哥球迷之間的連結也躍上當地媒體版面。

今永13日先發5.1局被敲5安打、失1分，第2局首位打者漢尼格（Mitch Haniger）因失誤上壘，兩出局後烏力亞斯（Luis Urías）的二壘打攻下1分，此後未再掉分。

今永大聯盟生涯前3場先發，合計15.1局無責失，防禦率還是完美的0。

鈴木誠也力挺同胞，第3局在1：1局面敲出超前陽春砲，第7、8局輪到布許（Michael Busch）、阿瑪亞（Miguel Amaya）各敲一發陽春砲，幫助小熊鎖定勝利，今永的勝投入袋。

今永以表現迅速贏得小熊球迷的心，有趣的是，他先前在芝加哥瑞格利球場的出賽，因為寒天之中僅著短袖球衣已經多次吸引美國媒體關注，進而有6位小熊球迷裸上身，分別在身上寫著「SHOTA!」6個字支持今永，而今永表示，「我有聽說他們的事，說是因為我都穿短袖上場，所以他們決定不穿衣服支持我，但我是比較擔心他們感冒啦！」

當地廠商Obvious Shirts嗅到商機，與今永達成合作，他將為6人各買一件衣服，上面印有字母，讓他們穿著衣服也能支持今永，而今永也有意親自遞交禮物。

小熊教頭康索（Craig Counsell）13日賽前聊起此事，他表示，「這就是昇太的本性，他在這裡待得開心，也讓自己可以在場上發揮得更自在。」

芝加哥 字母

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