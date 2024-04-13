MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

山本由伸、大谷翔平。（路透）

道奇、教士隊13日賽前，實現經典賽日本 隊冠軍班底的再相會，大谷翔平 、達比修有、山本由伸在外野熱聊約15分鐘，卻獨缺松井裕樹，引起日本媒體好奇，而他隨後解答，3人聊天的時間，大巴剛從飯店離開，到球場後就聽達比修說「我們聊完囉！」讓松井超惋惜。

兩軍13日進行3連戰的第2場，3人賽前在外野聚會聊天有說有笑，而這也是日本在去年經典賽預賽4場的其中3位先發投手，畫面超吸睛；3人熱聊15分鐘，新任翻譯艾爾頓艾爾頓（Will Ireton）隨後也跑來和舊識達比修聊天。

畫面獨缺同樣效力教士、也是經典賽班底的松井裕樹，媒體報導，3人在下午2點半開聊，而松井所搭乘的大巴在這個時間才剛離開飯店，錯過與大谷、山本碰面，松井一臉遺憾說：「他說他們已經聊完了。」

達比修將在明天扛起系列賽第3戰先發，將是首爾戰後再次對陣大谷翔平。