水原一平2.5萬美元交保、被下令接受賭癮治療 大谷打破沉默了

水原一平被控竊取大谷銀行帳戶超過1600萬美元，12日上午出面投案，下午出庭，多家媒體在庭外等候。(歐新社)

美國聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴大谷翔平 的前翻譯水原一平，指控他「掠奪大谷銀行帳戶」，竊取超過1600萬美元以償還賭債，若罪名成立將面臨最高30年刑期。水原12日上午出面投案，下午出庭，被法官裁定以2.5萬美元交保候傳。法官還下令水原必須接受賭博成癮治療。

檢方表示，水原一平利用與大谷的個人與職業關係，多年來從他的帳戶中掠奪上千萬美元，有時與銀行往來甚至冒充大谷。

「我非常感激司法部 的調查」，大谷12日出戰聖地牙哥教士隊前向洛杉磯 時報表示，「對我個人而言，這代表可以從這些事情解脫，我想專注於棒球」。

水原出庭時身穿深色西裝與白襯衫，腳戴鐐銬但未上手銬。聯邦治安法官奧德羅（Maria A. Audero）批准水原委任律師解除腳鐐的請求。

庭訊過程大約10分鐘，法庭內擠滿了媒體，多數是日媒。水原只在法官詢問時開口。奧德羅問他是否理解案件的幾個部分和他的保釋條件時，他答「是」。

除了被要求接受賭癮治療，水原的其他保釋條件包括：不能進行任何形式的賭博，無論是線上還是到任何賭場，或與任何已知的賭博業者往來。水原還被禁止以任何形式聯繫案件中的任何受害者或證人，也就是大谷。他被安排在5月9日受審。水原委任律師告訴法官，他的客戶已打算接受賭癮治療。