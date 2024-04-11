水原一平遭詐欺罪起訴 大谷翔平列為被害人

聯邦檢察官今以詐欺罪起訴棒球明星大谷翔平（左）的前翻譯水原一平（右），指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。路透

聯邦檢察官今以詐欺 罪起訴棒球明星大谷翔平 的前翻譯水原一平，指控水原竊取大谷帳戶金額超過1600萬美元償還賭債，在這案件中大谷視為被害人。

聯邦地方法院加州中區檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）今天在洛杉磯 市中心舉行記者會，說明調查過程中，檢方掌握水原冒用大谷身分與銀行通話的證據，調閱了大谷與水原數千則通話紀錄。

檢察官今天公布起訴內容，水原一平面臨一項銀行詐欺罪的指控。檢察官指稱，「水原一切行徑都是為了滿足他對非法運動簽賭的無盡慾望」。

檢察官艾斯特拉達在記者會上表示，水原與大谷早在2013年就認識，大谷2018年剛到美國的時候，沒辦法講英文也聽不懂英文，水原懂英文而且熟悉美國，水原的角色形同是大谷的非官方經紀人。

檢方說明案情表示，大谷2018年剛到美國不久，水原幫助大谷開了一個銀行戶頭，當作是大谷的薪資帳戶。水原有權進入這個帳戶，且拒絕把這個戶頭交給大谷的經紀人及財務顧問。

檢方指出，水原向大谷的經紀人及財務顧問宣稱，大谷要把這個戶頭用作私人帳戶。

檢方表示，水原在2021年開始簽賭運動賽事，下注金額越賭越大，賭債也越來越多。從水原與組頭之間的訊息往來顯示，水原就算輸了一大筆錢，還是繼續向組頭下注。

檢方也說，水原下注標的沒有棒球。檢方表示，水原欠下大筆賭債的同時，開始使用大谷的帳戶還錢。這個帳戶是水原協助大谷開設，因此他很熟悉怎麼使用。

檢方表示，過去幾週蒐集的證據顯示，水原從大谷的帳戶偷走了1600萬美元，用來償還非法簽賭欠下的債務。檢方指出，從電話與銀行紀錄顯示，水原有辦法從線上使用大谷的帳戶。

檢方掌握電話錄音顯示，水原在與銀行員的通話當中，水原給出大谷個人資料，向銀行謊稱自己就是大谷，藉此讓銀行核准大筆匯款。檢方強調：「大谷在這案件當中被視為受害者。」

檢方強調，沒有任何證據顯示是大谷授權匯款超過1600萬美元給組頭。大谷曾公開聲明，不曾授權匯款，也未曾同意水原使用他的戶頭。

檢方進一步指出，調查人員在日文專家參與下，檢閱大谷和水原過去幾年數千通電話通聯紀錄，都沒有發現關於下注、授權匯款給組頭的事證。

檢方指出，水原賭博贏錢的時候，錢是匯入水原私人帳戶，而不是大谷的帳戶。

檢方掌握水原與組頭的簡訊顯示，水原向組頭坦承，錢是從大谷那裡偷來的。檢方結論指出，水原濫用了大谷對他的信任，從大谷的帳戶挪用了1600萬美元，用來償還他欠下的賭債。

大谷翔平2018年展開美國職棒生涯，水原一平擔任他的翻譯兼助手6年。今年3月底，媒體揭露水原涉入非法簽賭案、涉嫌挪用大谷上百萬美元之後，水原遭到洛杉磯道奇隊解雇。