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MLB／大谷翔平4支1仍未開轟 明天首戰季前開出7億美元的巨人

記者藍宗標／即時報導
MLB道奇隊球星大谷翔平3月31日四打數僅敲出一支安打。(路透)
MLB道奇隊球星大谷翔平3月31日四打數僅敲出一支安打。(路透)

MLB道奇隊今天在洛杉磯主場對紅雀隊進行4連戰最後一戰，大谷翔平4打數揮出1支安打、吞下兩次三振，開季前6戰未有全壘打，道奇8局下靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）陽春砲、孟西（Max Muncy）兩分砲逆轉戰局，終場以5：4獲勝。

大谷首局、3局下都遭三振，6局下揮出二壘打，再靠赫南德茲二壘打掩護，跑回全隊第1分，7局下揮出投手前滾地球出局。

儘管轉戰道奇首轟還未出爐，不過大谷歷經南韓首爾、洛杉磯6場比賽，仍有5場出現安打，合計26支7，包括兩支二壘打，本季打擊率2成69。

道奇打完前7局2：4落後，8局下1出局後，赫南德茲從紅雀第3任投手帕蘭特（Andre Pallante）的手中轟出陽春砲，接著泰勒（Chris Taylor）單場第3次被保送，孟西面對下一任投手金恩（John King）轟出致勝兩分砲，幫助道奇以1分之差獲勝。

道奇在4連戰取得3勝，明天繼續在主場出賽，對巨人隊展開3連戰；「舊金山紀事報」特別提到，大谷季前拒絕巨人提出7億美元報價，選擇加盟道奇，成為全球收入最高的運動員，明天將是首次對決巨人。

道奇 洛杉磯 大谷翔平

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