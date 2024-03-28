MLB／官網預測大谷翔平打進世界大賽 金鶯擊敗道奇封王

官網預測道奇能打進世界大賽，但最後會輸給美聯的金鶯。（路透）

大聯盟新球季本土開幕戰28日開打，一共進行13場比賽，官網邀請專家進行賽前分析，選出季後賽 12強、美聯、國聯和世界大賽 冠軍，共有88人表達意見，最後封王球隊不是道奇 隊，而是已經40年未奪冠的金鶯隊。

根據官網公布的名單，美聯3個分區冠軍是金鶯、雙城、太空人，外卡則由洋基、遊騎兵、水手包辦，國聯3個分區冠軍勇士、小熊、道奇，外卡落在費城人、響尾蛇、巨人。

專家預測金鶯、道奇將奪下兩聯盟冠軍，最後世界大賽由金鶯勝出。

金鶯去年打出101勝，成為美聯最多勝球隊，但在分區系列賽遭遊騎兵3戰清盤；官網指出，儘管不少美聯球隊的季後賽經驗更多，但可能沒有球隊比金鶯更具才能，

國聯部分，官網推測大谷翔平首次進入季後賽，就能打到世界大賽，道奇陣容擁有可能MVP、新人王、塞揚獎人選，投手群陣容也相當整齊，可望比下勇士、成為國聯盟主。

一旦金鶯、道奇爭霸，官網指出投票結果非常激烈，金鶯最後成為世界大賽冠軍，繼1983年再度封王。

官網特別指出，棒球最能預測的東西是什麼？唯一正確的答案就是「完全不可預測」。