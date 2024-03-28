我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

MLB／比照大谷 道奇史密斯簽10年1.4億長約 延遲付款

記者藍宗標／綜合報導
道奇鐵捕史密斯簽下10年1億4000萬美元延長合約，看來就是要終老洛杉磯了。（路透資料照片）
道奇鐵捕史密斯簽下10年1億4000萬美元延長合約，看來就是要終老洛杉磯了。（路透資料照片）

道奇隊明星捕手史密斯（Will Smith）29日將滿29歲，提前收到一份超級生日大禮，球團宣布簽下10年1億4000萬美元延長合約，代表他的大聯盟生涯會一直待在洛杉磯，甚至在此退休

這份合約部分內容和大谷翔平一樣，也有延遲支付條款，每年薪水有500萬美元暫時不領，從2034年到2043年期間，每年領取這個金額。

大谷季前和道奇簽下10年7億美元天價合約，但每年只領200萬美元，其餘6億8000萬美元也是2034年到2043年再領，希望球團有更多經費補強陣容，力拚世界大賽冠軍。

史密斯確定新約後，道奇已有4名球員合約超過10年，另兩人是貝茲（Mookie Betts）、山本由伸，長度都是12年，分別領取3億6500萬、3億2500萬美合約。

史密斯在2016年選秀會首輪被道奇挑中，2019年升上大聯盟，去年首次入選明星賽，今年開季前兩戰在南韓對決教士隊都扛起第4棒，跟在貝茲、大谷、弗里曼（Freddie Freeman）後面，教練團希望他的火力更猛，發揮保護3人的作用。

他說：「2016年被選中後，就很喜歡道奇，如果沒有來到這裡，我就不會成為現在的我，在道奇結束生涯意義重大，我對下個10年充滿期待。」

道奇 大谷翔平 退休

上一則

MLB／日投上澤直之 被交易到紅襪

下一則

NBA／哈登重返費城被球迷狂噓 雷納德挺身而出 快艇1分險勝76人

延伸閱讀

道奇捕手史密斯獲簽10年長約 比照大谷延遲支付條款

道奇捕手史密斯獲簽10年長約 比照大谷延遲支付條款
MLB／最強變最慘…山本由伸首秀1局失5分 改寫日投紀錄

MLB／最強變最慘…山本由伸首秀1局失5分 改寫日投紀錄
川普密件門案 撤訴聲請遭駁回 封口費案延後開審

川普密件門案 撤訴聲請遭駁回 封口費案延後開審
川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴

川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴

熱門新聞

大谷翔平（右）16日出席首爾記者會，如今已被辭退的翻譯水原一平在旁。（美聯社資料照）

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力

2024-03-21 10:57
「紐約郵報」就發表一篇嘲諷值點滿的文章，明言在大谷團隊目前給出的故事版本之下，大谷成為一個很好騙、天真又沒有交友品味的人。 （美聯社）

MLB／大谷人財兩失因太傻太天真？紐郵揪疑點但不排除是真的

2024-03-22 15:22
大谷與翻譯一平曾有良好關係。（取自YouTube @MLB）

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

2024-03-20 19:42
3月24日，日本選手坂本花織在世界花式滑冰錦標賽獲得女子單人滑第一名。新華社

坂本花織花滑世錦賽3連霸 56年來第一位女性

2024-03-23 12:44
大谷翔平(右)與水原一平。(美聯社資料照)

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

2024-03-21 09:48
ESPN還原時間軸，大谷翔平（圖）直到周三賽後回飯店的路上，透過其他翻譯傳達，才知道水原一直在說謊。（歐新社）

MLB／大聯盟啟動調查水原一平賭案 大谷靠其他翻譯才知出事了

2024-03-22 21:45

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅