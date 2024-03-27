道奇捕手史密斯獲簽10年長約 比照大谷延遲支付條款

道奇鐵捕史密斯簽下10年1億4000萬美元延長合約，看來就是要終老洛杉磯了。 （路透）

道奇 隊明星捕手史密斯（Will Smith）明天將滿29歲，提前收到一份超級生日大禮，球團宣布簽下10年1億4000萬美元延長合約，代表他的大聯盟生涯會一直待在洛杉磯，甚至在此退休 。

這份合約部分內容和大谷翔平 一樣，也有延遲支付條款，每年薪水有500萬美元暫時不領，從2034年到2043年期間，每年領取這個金額。

大谷季前和道奇簽下10年7億美元天價合約，但每年只領200萬美元，其餘6億8000萬美元也是2034年到2043年再領，希望球團有更多經費補強陣容，力拚世界大賽冠軍。

史密斯確定新約後，道奇已有4名球員合約超過10年，另兩人是貝茲（Mookie Betts）、山本由伸，長度都是12年，分別領取3億6500萬、3億2500萬美合約。

史密斯在2016年選秀會首輪被道奇挑中，2019年升上大聯盟，去年首次入選明星賽，今年開季前兩戰在南韓對決教士隊都扛起第4棒，跟在貝茲、大谷、弗里曼（Freddie Freeman）後面，教練團希望他的火力更猛，發揮保護3人的作用。

他說：「2016年被選中後，就很喜歡道奇，如果沒有來到這裡，我就不會成為現在的我，在道奇結束生涯意義重大，我對下個10年充滿期待。」