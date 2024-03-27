我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織

MLB／大聯盟最老牌 紐約大都會台灣日恐停辦

中央社／紐約26日電
美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息，恐有停辦可能。（取材自大都會台灣日粉絲團）
美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息，恐有停辦可能。（取材自大都會台灣日粉絲團）

美國職棒大聯盟新賽季開打在即，有近20年歷史的紐約大都會台灣日卻無聲無息。球團以宣傳活動「仍在安排」回應詢問，大聯盟歷史最久、人氣最旺的台灣主題日前途未卜。

大都會台灣日（Mets Taiwan Day）以往由亞洲市場負責人王偉成操刀，固定在開季前公布台灣日場次、開球嘉賓、購票通路等資訊。但因組織調整，王偉成所屬團隊本季不再負責主題日活動，台灣日是否續辦懸而未決，尚未出現在賽程表，臉書（Facebook）粉絲團也已停止更新。

大都會企業傳播長艾爾德（Nancy Elder）今天以電郵回應，未明確回應台灣日是否會續辦，僅強調球團仍在安排新賽季宣傳活動，相關規畫預計「數周內」定案。

大都會台灣日始於2005年，已舉辦18屆，唯一例外是2020年受疫情影響的縮水賽季。

大都會台灣日草創時期只是小規模社區活動，過去10多年活動愈來愈多樣，除了與交通部觀光署合作推廣，也在非台灣日場次於本壘後方放台灣廣告、請大都會傳奇球星錄製台灣棒球趣味問答影片、場內播放「島嶼天光」等別具台灣味的歌曲宣傳。

蔡英文總統曾連續多年為大都會台灣日錄製開場影片，去年大都會更首度邀請中華職棒球團啦啦隊助陣，由樂天女孩在場內外表演，向美國球迷展現台式應援文化。

大都會台灣日歷年邀請的開球嘉賓也頗有來頭，包括副總統當選人、前駐美代表蕭美琴，中職傳奇球星彭政閔，曾雅妮、盧彥勳等體壇名將，導演李安、魏德聖等影壇代表人物。

不過，大都會台灣日壯大後動見觀瞻，據了解，近幾屆活動細部流程都要經大聯盟官方過目，全程須「按表操課」。球團籌備爭取突破，自由發揮空間卻日益受限，外野大銀幕畫面已見不到中華民國國旗圖像，只剩球迷在觀眾席揮舞小型國旗。

大都會帶起台灣日風潮，其他球團看在眼裡，近年奧克蘭運動家、洛杉磯天使相繼舉辦台灣日，西雅圖水手本季加入，預定4月26日登場。

如今，美國東岸唯一且有「祖師爺」地位的大都會台灣日走到十字路口。

這個休賽季，大都會球團人事異動、部門整併頻繁，牽動包括台灣日在內所有主題日運作。本季台灣日如果停辦，將中斷連辦18屆的紀錄；就算延續，也很可能不是由熟悉活動「眉角」的台灣人主導。也就是說，無論是否續辦，都將是一個時代的結束。

大都會 中華民國 觀光

上一則

MLB／天使播放影片致敬 大谷翔平脫帽回應全場掌聲

延伸閱讀

MLB／天使播放影片致敬 大谷翔平脫帽回應全場掌聲

MLB／天使播放影片致敬 大谷翔平脫帽回應全場掌聲
MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處
MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案

MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案
MLB／大谷記者會後…歐美記者不滿案情關鍵隻字未提

MLB／大谷記者會後…歐美記者不滿案情關鍵隻字未提

熱門新聞

大谷翔平（右）16日出席首爾記者會，如今已被辭退的翻譯水原一平在旁。（美聯社資料照）

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力

2024-03-21 10:57
「紐約郵報」就發表一篇嘲諷值點滿的文章，明言在大谷團隊目前給出的故事版本之下，大谷成為一個很好騙、天真又沒有交友品味的人。 （美聯社）

MLB／大谷人財兩失因太傻太天真？紐郵揪疑點但不排除是真的

2024-03-22 15:22
大谷與翻譯一平曾有良好關係。（取自YouTube @MLB）

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

2024-03-20 19:42
3月24日，日本選手坂本花織在世界花式滑冰錦標賽獲得女子單人滑第一名。新華社

坂本花織花滑世錦賽3連霸 56年來第一位女性

2024-03-23 12:44
大谷翔平(右)與水原一平。(美聯社資料照)

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

2024-03-21 09:48
ESPN還原時間軸，大谷翔平（圖）直到周三賽後回飯店的路上，透過其他翻譯傳達，才知道水原一直在說謊。（歐新社）

MLB／大聯盟啟動調查水原一平賭案 大谷靠其他翻譯才知出事了

2024-03-22 21:45

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡