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MLB／帳戶交水原代管？大谷錢被偷 前大聯盟翻譯：可能性不是零

記者蘇志畬／綜合報導

道奇隊日本球星大谷翔平捲入翻譯水原一平涉賭風波，25日召開記者會解釋，然而關鍵問題沒能交代，水原一平為何能使用大谷的銀行帳戶匯款？曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。

大谷翔平在記者會上表示：「水原一平從我的帳戶盜取金錢，且對所有人都在說謊。」但對於水原為何擁有他的帳戶信息？為何帳戶短少450萬美元卻沒發現？大谷礙於事件進入調查階段，無法詳細說明。

小島克典過去曾擔任大都會、巨人隊的日本球員翻譯，他以自身經驗來說，翻譯確實有可能取得球員的帳戶使用權，由於球員人生地不熟，對於語言的掌握度也不高，又有繳交電話費、電費、水費等的需求，這些都可能請翻譯代勞。

小島克典雖然強調每個翻譯的工作方式不同，但範圍絕對不只球場內的事，也確實會有球員開設多個銀行帳戶，並將其中一個給翻譯管理，方便使用，「可能性不是零。」

小島克典就曾協助球員開設銀行帳戶、取得信用卡、處理稅務等，甚至還曾幫球員購入數萬美元的汽車，這些都會接觸到金錢、個資，「而大谷、水原之間的關係感覺又更加深厚。」

此外，少了翻譯水原一平，道奇隊與大谷翔平之間的溝通反而更順暢，總教練羅伯茲（Dave Roberts）形容，這就如同移除雙方之間的「緩衝帶」，大谷與隊友的交流也更加緊密。

羅伯茲表示，有時與大谷之間的溝通，因為有水原作為中間人而變得「困難」，現在大谷與球團之間可以更直接地溝通。

「事實上，我認為這有助於內部關係。」羅伯茲表示：「因為再也沒有緩衝區了，過去幾天就看到這樣的效果，我認為翔平與隊友更緊密，這只有好處。」

羅伯茲 大谷翔平 道奇

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