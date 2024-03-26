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MLB／大谷記者會後…歐美記者不滿案情關鍵隻字未提

記者雷光涵／即時報導
大谷翔平公開發表前翻譯水原一平涉賭的事件。歐美記者對大谷記者會評價不一。(路透)
大谷翔平公開發表前翻譯水原一平涉賭的事件。歐美記者對大谷記者會評價不一。(路透)

美國職棒道奇隊日籍球星大谷翔平25日公開發表前翻譯水原一平涉賭的事件。歐美記者對大谷記者會評價不一，有人認為他誠實交代，有人批評關鍵的匯款問題，隻字未提。

日本經濟新聞報導，大谷的記者會擠進約100名記者，現場只有20張折疊椅，多數人是站著參與。雖然球團禁止拍照，但記者會開始以後，大家紛紛拿出手機錄影。

大谷用日文念出預備好的聲明稿，最初用「他」來指水原，之後改以「一平桑」。在說到「度過無法用言語表達感受的一周」時，大谷停頓了一會兒。顯然內心激動。

日經詢問歐美記者對這場記者會的看法，美國運動媒體的記者說，在記者會聽了他的說法，覺得「很合理」，大谷有誠實交代。

另一方面，最先披露此消息的洛杉磯時報記者赫南德茲說，最關鍵的是水原是如何登入大谷的銀行帳戶，完全沒說。

英國記者也說，關於水原怎麼成功自行轉帳，大谷沒有提及，內容不太自然。感覺很多事不能說。美國電視台記者指出，水原要怎麼擅自匯出這麼大筆金額，是最大的謎團。也有記者說，調查完成到整起事件落幕，恐要花好幾年。

記者會結束後，歐美記者立刻問日本媒體，今天的翻譯和水原比起來功力如何？

日經編輯委員北川和德指出，日本人覺得大谷是超級英雄，美國人比較持平，認為他不過是大聯盟優秀球星之一。日媒常報導大谷在海外受到如何狂熱的支持，其實在美國，除了道奇隊球迷，討厭大谷的美國人也不少。

日本 道奇 大谷翔平

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