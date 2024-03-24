MLB／洛城高速公路大戰 大谷迎戰老東家 將重返安納罕受矚

大谷翔平在首爾高尺巨蛋對決教士隊攻下兩分打點，面對翻譯醜聞困擾，打擊表現仍有一定水準。（歐新社）

道奇 隊21日結束南韓之旅，回到美國後休兵3天，24日開始將和天使隊進行洛杉磯 「高速公路大戰」，大谷翔平也會恢復出賽，再次對戰老東家，全力備戰28日開打的本土開幕戰。

道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋對決兩場，打成1勝1敗平手，大谷合計10打數3安打，攻下兩分打點、跑回1分、盜壘成功1次，儘管受到貼身翻譯水原一平醜聞的困擾，打擊表現仍有一定水準。

道奇、天使24日起展開系列賽，也是新球季開打前，兩隊最後3場熱身賽；道奇擁有前兩場主場，最後一戰移師安納罕，將是大谷轉隊後首次回到過去6年最熟悉的球場，將再度成為焦點話題。

天使23日在仙人掌聯盟最後一場熱身賽以5：11不適運動家隊，帶著13勝2和14敗離開亞利桑納州 ，不過總教練華盛頓（Ron Washington）提早一天離開，將在洛杉磯對道奇3連戰決定開季26人名單。

天使官網指出，球隊在亞利桑納州度過平安無事的時光，這是一件好事，離開時沒有任何重要球員受傷，華盛頓認為明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）的上壘率高，可能從中心棒次調上開路先鋒。

大聯盟本土開幕戰28日全面開打，30隊都會出賽，道奇將在主場對紅雀隊展開4連戰，天使作客巴爾的摩對金鶯隊進行3連戰。