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大谷翔平若被認定水原一平涉賭「共謀」最少禁賽1年

編譯俞仲慈、陳韻涵／即時報導
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(右)與口譯員水原一平(左)，兩人形影不離。日前傳出水原涉簽地下賭場，被指控偷走大谷450萬多元，已被道奇隊開除。(美聯社)
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(右)與口譯員水原一平(左)，兩人形影不離。日前傳出水原涉簽地下賭場，被指控偷走大谷450萬多元，已被道奇隊開除。(美聯社)

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平(Shohei Ohtani)專屬翻譯兼密友水原一平(Ippei Mizuhara)涉及的非法簽賭案衝擊擴散，不僅國稅局已經介入調查，MLB在22日證實也已開始調查，若大谷被認定共謀，最少會被禁賽一年以上。

根據美聯社報導，MLB在22日公布聲明證實：「自從我們從新聞媒體了解大谷和水原涉及的指控以來，MLB一直在收集資料，今天稍早，調查部(DOI)已經啟動此案的調查程序。」

根據報導，2017年，投打俱佳的大谷和洛杉磯天使隊(LA Angels)簽約，加入MLB以來，兩度獲得美聯MVP，去年12月以自由球員身分，和洛杉磯道奇隊(LA Dodgers)簽下10年7億元的破紀錄合約，而水原是大谷來美以來的專屬翻譯，兩人交情匪淺。

不過洛杉磯時報和ESPN日前指控大谷和水原涉入非法簽賭，水原19日向ESPN證實，確實有下注國際足球、NBA、NFL和大學橄欖球，他說：「我從不賭棒球，百分之百，因為我知道規定，春訓期間就已經開過一次會議。」不過道奇隊已於20日開除水原，而且對於大谷的逃脫合約不會構成直接影響。

根據報導，全國38州和哥倫比亞特區允許某種形式的運動博彩，但是在加州仍屬非法；MLB嚴格禁止球員和員工簽賭棒球和壘球，即使合法也禁止，但可以對其他運動項目合法投注。

國稅局證實，水原和非法賭博莊家鮑爾(Mathew Bowyer)正接受洛杉磯分部的刑事調查。

根據ESPN報導，水原19日還宣稱大谷是自願幫他償還逾100萬元賭金，不料當律師宣稱此為資金竊盜案，而且大谷是受害人後，水原隔天又改變說詞，表示大谷對簽賭毫不知情，也沒有匯款給博彩公司。

水原坦承：「賭博很糟糕，我再也不會這樣做，我從來沒有贏過一毛錢。」並補充道：「我幫自己挖了一個坑，而且坑愈來愈大，代表我必須下更大的賭注才能填補，結果就一直輸，就像滾雪球般」。

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