MLB／大谷捲翻譯涉賭醜聞 美媒：球場以外…該長大了

洛時記者赫南德茲表示，大谷翔平（圖）該長大了，「水原一平這周爆發的案件對他來說就是警惕。」（路透）

道奇 隊球星大谷翔平 因貼身翻譯水原一平涉賭而捲入醜聞，加上帳戶金流交代不清，外界已經傳出不少陰謀論，洛杉磯 時報撰文指出，大谷雖然場上像個孩子，但對於球場以外的事情「真的該長大了」。紐約郵報也發表一篇嘲諷值點滿的文章，明言在大谷團隊目前給出的故事版本，大谷成為一個很好騙、天真又沒有交友品味的人。

水原一平爆出接觸非法運動博弈且欠下龐大債務，而用來償還賭債的金流出現大谷翔平帳戶名字，即使大谷律師指控水原盜取金錢，但最初水原一平受訪時曾指出，大谷翔平是自己操作帳戶，也讓事件真相充滿模糊地帶。

洛時記者赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文表示，大谷翔平在球場上總是充滿笑容，不同於其他球員將其視為工作，而是享受比賽，這樣的形象也是他廣受歡迎的原因之一，但在場外他實在該長大了，「水原一平這周爆發的案件對他來說就是警惕。」

赫南德茲指出，就這次的事件來說，如果如大谷律師所言，水原是從大谷身上竊取金錢償還賭債的話，赫南德茲表示：「這代表水原能夠自由使用大谷的金錢，而大谷對於自己的財產漠不關心，甚至連一名合格的會計師都沒有聘用。」

而由於水原的說詞反覆，也讓外界有質疑的空間，擔任球評的前運動家投手布瑞登（Dallas Braden）就在個人X平台上指稱，有一種可能性是，大谷翔平才是下注的人，而水原只是個替死鬼。

赫南德茲也指出，以南韓海外戰的情況看來，大谷翔平依舊受到球迷熱烈歡迎，但必須保證類似醜聞不會再與他掛鉤，大谷應該更加強對自己公眾形象的掌控度，「在場上繼續當個孩子，但場下得要成為大人了。」

事件的真相到底為何？紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）直言，現在進度還只到「第一局」，「現在大谷團隊提供的故事版本是，他的長期翻譯、前友人是位傑出的演員，騙了大谷多年，想必大谷是個容易上當、天真而且交友品味很差的人。」

報導中也認同大谷感覺對錢並不怎麼有興趣，否則合約不會有高達97%的延遲支付，而現在的故事版本塑造大谷是棒球天才、理財白痴，對大谷、對棒壇都是最好的解套，但也有可能就是真實故事。