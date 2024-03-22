MLB／大谷人財兩失因太傻太天真？紐郵揪疑點但不排除是真的

「紐約郵報」就發表一篇嘲諷值點滿的文章，明言在大谷團隊目前給出的故事版本之下，大谷成為一個很好騙、天真又沒有交友品味的人。 （美聯社）

大谷翔平 捲入翻譯水原一平的非法賭博事件，在他遲未對媒體開口的情況下，風向逐漸對他不利，以辣評著稱的「紐約郵報」就發表一篇嘲諷值點滿的文章，明言在大谷團隊目前給出的故事版本之下，大谷成為一個很好騙、天真又沒有交友品味的人。

水原從2021年起非法投注運動博弈，下注NBA、NFL 、大學足球 賽事等，昨天傳出欠下450萬美元債務，且因莊家收到的匯款中有兩筆各50萬美元的款項來自大谷名下，引起外界無限想像空間，水原第一版的說法為大谷幫忙還債，第二版更改為大谷不知情，是自己挪用大谷帳戶。

事件的真相為何？紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）直言，現在進度還只到「第一局」，「現在大谷團隊提供的故事版本是，他的長期翻譯、前友人是位傑出的演員，騙了大谷多年，想必大谷是個容易上當、天真而且交友品味很差的人。」

海曼的筆觸持續帶有酸勁，「水原的失業會是極大損失，因為大谷幾乎不說話（至少對媒體是這樣），水原的翻譯薪水是極端高薪，他的真正工作其實是大谷的司機、訓練夥伴以及在他身邊形影不離的夥伴。」

海曼稱目前的故事版本雖然令人不悅，但至少大谷沒有違法作為，「而這是在大谷的公關團隊都正確無誤，且他的麻吉蠢到投注運動賽事輸光了所有錢，卻又聰明到知道怎麼通過層層驗證搬走大谷的錢，這些前提都成立的情況下。」

報導中也認同大谷感覺對錢並不怎麼有興趣，否則合約不會有高達97%的延遲支付，而現在的故事版本塑造大谷是棒球天才、理財白痴，對大谷、對棒壇都是最好的解套，但也有可能就是真實故事。