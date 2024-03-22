MLB／貼身翻譯涉賭牽累 大谷好形象受損

民眾普遍認為大谷(右)無辜受到波及，聲稱完全無法原諒水原(右二)。（歐新社資料照片）

道奇 隊21日在南韓 首爾再度對決教士隊前，傳出大谷翔平遭貼身翻譯水原一平背叛一事，他再扛道奇第二棒指定打擊打滿全場，繳出五打數一安打、一分打點的表現，但山本由伸在大聯盟初登板被打爆，只投一局狂失五分吞敗，道奇終場以11比15落敗，挑戰開季二連勝失利。

大聯盟海外開幕戰首次移師南韓，在首爾高尺巨蛋造成極大轟動，大谷一舉一動都受媒體和球迷高度關注，不料水原醜聞震撼全球棒壇。

大谷21日雖未出現球迷期待的全壘打，還是貢獻安打和打點，也跑回一分，兩場比賽十打數三安打、兩分打點結束南韓之旅，下次出賽將是在道奇球場，對紅雀隊進行洛杉磯主場首戰。

山本由伸在大聯盟首戰表現不振，先發一局就被打了九人次，遭揮出四支安打，出現兩次四死球（一次觸身球），失五分全是自責分，防禦率是離譜的45。

水原涉入非法簽賭、偷竊事件，賽前遭道奇開除，接替人選也出爐，曾任另一位日籍投手前田健太翻譯、十二年前代表菲律賓隊赴台打過經典賽資格賽的艾爾頓，負責為大谷、山本由伸翻譯。

水原背叛認識多年的大谷，驚動日本 ，由於大谷的形象一直是「非常好的青年」、擁有脫俗氣質，卻被捲進這起醜聞，民眾普遍認為他無辜受到波及，完全無法原諒水原。

日本電視台大幅報導這起醜聞，甚至用「超誇張」形容，公開譴責水原一平的行為。熟悉日本棒壇的人士指出，水原因大谷的關係，享盡各種絕佳待遇，日本人的道德標準很高，絕對無法容忍此事，相信最驚訝應該是大谷本人。

此外，美國媒體「CBS Sports」詢問賭博法專家指出，若大谷知情水原一平涉賭，將被視為非法賭博的共犯。

水原一平在南韓開幕戰賽後向全隊坦承自己賭博成癮，那些款項是大谷協助自己償還賭債，不過隔天又改變說詞，指出大谷翔平對自己的賭博及欠款毫不知情，而水原也被大谷律師指控盜取大筆金錢。

哪一個故事是真的？對大谷影響很大。CBS Sports詢問熟悉加州賭博法律的專家羅斯（Nelson Rose），他指出，就目前所知看來，可能牽涉到聯邦法律，關於防治非法賭博以及組織犯罪等規範，這也代表包含「敲詐勒索及腐敗組織法」及「反洗錢法」等法律都可能適用。