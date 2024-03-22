MLB／美媒籲大谷翔平「該長大了」：水原醜聞是警鐘

洛杉磯時報撰文指出，大谷雖然場上像個孩子，但對於球場以外的事情「真的該長大了」。（美聯社）

道奇 隊日本球星大谷翔平 因貼身翻譯水原一平涉賭而捲入醜聞，加上帳戶金流交代不清，外界已經傳出不少陰謀論，包含水原只是大谷的「替死鬼」，洛杉磯時報撰文指出，大谷雖然場上像個孩子，但對於球場以外的事情「真的該長大了」。

水原一平爆出接觸非法運動博弈且欠下龐大債務，而用來償還賭債的金流出現大谷翔平帳戶名字，即使大谷律師指控水原盜取金錢，但最初水原一平受訪時曾指出，大谷翔平是自己操作帳戶，也讓事件真相充滿模糊地帶。

洛時記者赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文表示，大谷翔平在球場上總是充滿笑容，不同於其他球員將其視為工作，而是享受比賽，就像是魔術強森（Magic Johnson）、傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）、羅納迪諾（Ronaldinho）。

赫南德茲表示，大谷翔平這樣的形象也是他廣受歡迎的原因之一，但在場外他實在該長大了，「水原一平這周爆發的案件對他來說就是警惕。」

大谷翔平今年7月就將年滿30歲，赫南德茲指出，大谷一直以來場外生活都很簡約，日職時期都住在宿舍，也很少管理金錢，2018年來到美國又是全權仰賴水原，生活起居都由翻譯照顧。

然而就這次的事件來說，如果如大谷律師所言，水原是從大谷身上竊取金錢償還賭債的話，赫南德茲表示：「這代表水原能夠自由使用大谷的金錢，而大谷對於自己的財產漠不關心，甚至連一名合格的會計師都沒有聘用。」

而由於水原的說詞反覆，也讓外界有質疑的空間，擔任球評的前運動家投手布瑞登（Dallas Braden）就在個人X帳號上指稱，有一種可能性是，大谷翔平才是下注的人，而水原只是個替死鬼。

再加上昨天南韓 海外戰賽後，大谷翔平回到休息室匆匆整理物品就離開，在媒體詢問下只留了一句「辛苦了」，赫南德茲認為，大谷如果不出來說明，那麼外界陰謀論就會更多，大谷身旁的人希望讓他避免接觸媒體，等待事件淡去，但很難如他們所願。

赫南德茲也指出，以南韓海外戰的情況看來，大谷翔平依舊受到球迷熱烈歡迎，但必須保證類似醜聞不會再與他掛鉤，大谷應該更加強對自己公眾形象的掌控度，「在場上繼續當個孩子，但場下得要成為大人了。」