我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

MLB／美媒籲大谷翔平「該長大了」：水原醜聞是警鐘

記者蘇志畬／即時報導
洛杉磯時報撰文指出，大谷雖然場上像個孩子，但對於球場以外的事情「真的該長大了」。（美聯社）
洛杉磯時報撰文指出，大谷雖然場上像個孩子，但對於球場以外的事情「真的該長大了」。（美聯社）

道奇隊日本球星大谷翔平因貼身翻譯水原一平涉賭而捲入醜聞，加上帳戶金流交代不清，外界已經傳出不少陰謀論，包含水原只是大谷的「替死鬼」，洛杉磯時報撰文指出，大谷雖然場上像個孩子，但對於球場以外的事情「真的該長大了」。

水原一平爆出接觸非法運動博弈且欠下龐大債務，而用來償還賭債的金流出現大谷翔平帳戶名字，即使大谷律師指控水原盜取金錢，但最初水原一平受訪時曾指出，大谷翔平是自己操作帳戶，也讓事件真相充滿模糊地帶。

洛時記者赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文表示，大谷翔平在球場上總是充滿笑容，不同於其他球員將其視為工作，而是享受比賽，就像是魔術強森（Magic Johnson）、傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）、羅納迪諾（Ronaldinho）。

赫南德茲表示，大谷翔平這樣的形象也是他廣受歡迎的原因之一，但在場外他實在該長大了，「水原一平這周爆發的案件對他來說就是警惕。」

大谷翔平今年7月就將年滿30歲，赫南德茲指出，大谷一直以來場外生活都很簡約，日職時期都住在宿舍，也很少管理金錢，2018年來到美國又是全權仰賴水原，生活起居都由翻譯照顧。

然而就這次的事件來說，如果如大谷律師所言，水原是從大谷身上竊取金錢償還賭債的話，赫南德茲表示：「這代表水原能夠自由使用大谷的金錢，而大谷對於自己的財產漠不關心，甚至連一名合格的會計師都沒有聘用。」

而由於水原的說詞反覆，也讓外界有質疑的空間，擔任球評的前運動家投手布瑞登（Dallas Braden）就在個人X帳號上指稱，有一種可能性是，大谷翔平才是下注的人，而水原只是個替死鬼。

再加上昨天南韓海外戰賽後，大谷翔平回到休息室匆匆整理物品就離開，在媒體詢問下只留了一句「辛苦了」，赫南德茲認為，大谷如果不出來說明，那麼外界陰謀論就會更多，大谷身旁的人希望讓他避免接觸媒體，等待事件淡去，但很難如他們所願。

赫南德茲也指出，以南韓海外戰的情況看來，大谷翔平依舊受到球迷熱烈歡迎，但必須保證類似醜聞不會再與他掛鉤，大谷應該更加強對自己公眾形象的掌控度，「在場上繼續當個孩子，但場下得要成為大人了。」

大谷翔平 南韓 道奇

上一則

場邊人語／勇士在地 灰熊不敵

下一則

NBA／布魯克斯挺隊友遭驅逐 火箭教頭笑稱不介意這樣做

延伸閱讀

MLB／敏感時期大谷2支手機轉帳影片遭下架 銀行：合約到期

MLB／敏感時期大谷2支手機轉帳影片遭下架 銀行：合約到期
MLB／大谷翔平若知翻譯涉賭 賭博法專家：可能視為共犯

MLB／大谷翔平若知翻譯涉賭 賭博法專家：可能視為共犯
日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力
MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

熱門新聞

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
大谷與翻譯一平曾有良好關係。（取自YouTube @MLB）

水原涉竊大谷資金簽賭 翔平季前曾說：我們不是朋友

2024-03-20 19:42
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
道奇隊球星大谷翔平的口譯員兼好友水原一平突然遭道奇隊解雇，原因是他被指控竊取大谷翔平高達百萬資金用來非法賭博。（美聯社）

涉竊大谷資金...水原承認賭足球、NBA 欠債100多萬

2024-03-20 20:23
大谷翔平(右)與水原一平。(美聯社資料照)

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

2024-03-21 09:48

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域