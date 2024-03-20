資深翻譯看水原一平事件有感 完全背叛大谷翔平

大谷翔平(左)的翻譯水原一平(右)因涉入非法賭博、偷大谷的錢用來還債，今天遭球團開除。（美聯社）

道奇 隊球星大谷翔平 的貼身翻譯水原一平，因涉入非法賭博、偷大谷的錢用來還債，今天遭球團開除，統一獅隊資深翻譯蘇元泰早上看到新聞，覺得實在太離譜，他說：「真的被這件事嚇到，非常訝異，更感到震驚。」

水原一平長期跟在大谷身邊，成為全世界棒壇收入最高的翻譯，年薪超過70萬美元，甚至還有140萬美元的說法；蘇元泰曾經談過此事，認為以水原一平的收入，不可能找到和他相同待遇的翻譯。

這件震撼全球棒界的大事，蘇元泰很有感觸，他說：「水原一平濫用和大谷之間的信任。」

蘇元泰表示，翻譯就是翻譯，和球員之間要懂得拿捏分寸，也不能自己當教練，說得嚴格一點，就連配角都不是。

長期在中職發展，看過無數洋將，蘇元泰形容，這些球員在各隊翻譯面前就像「透明人」，因為大小事都會被知道，雙方如何好好溝通很重要，但身為翻譯絕對不能外洩任何東西。

蘇元泰強調，翻譯必須主動協助球員，但要深知分寸，球員沒要求的事絕對不能做，「若能讓他們有又愛又恨的感覺，就是成功的翻譯。」

水原一平遭控竊取大谷高達450萬美元，蘇元泰說：「他完全背叛大谷翔平，價值觀出現偏差。」