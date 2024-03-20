MLB／大谷翔平代言收入榜第一 另14名加起來都追不上

道奇隊日本球星大谷翔平今年年薪雖然僅200萬美元，但在運動媒體「Sportico」的大聯盟球員收入榜依舊排名第一，原因是代言收入就多達6500萬美元。（美聯社）

道奇 隊日本球星大谷翔平 今年年薪雖然僅200萬美元，但在運動媒體「Sportico」的大聯盟球員收入榜依舊排名第一，原因是代言收入就多達6500萬美元，代言收入第二名才700萬美元。

Sportico今天公布2024年大聯盟球員收入榜，大谷翔平以總收入6700萬美元排第一，第二名是隊友兼同胞的山本由伸，今年年薪500萬美元加上5000萬美元的簽約金、500萬美元代言，來到6000萬美元。

第三名遊騎兵投手薛則（Max Scherzer）則是5400萬美元，4330萬美元年薪加上來自國民隊的870萬美元延遲支付薪資，還有200萬美元代言；洋基隊賈吉（Aaron Judge）4600萬美元排第四，年薪4000萬美元加上600萬美元代言。

大谷翔平雖然與道奇隊簽下10年7億美元大約，但因為大多數採取延遲支付，實際年薪僅200萬美元，但靠著高額業外收入，連兩年排名收入榜第一。

Sportico指出大谷翔平擁有近20份代言合約，今年場外收入估計在6500萬美元，跟除了他以外前15名球員加起來相比，還多了60%，哈波（Bryce Harper）以700萬美元排第二，賈吉第三，大谷翔平的廣告代言更接近詹姆斯（Lebron James）、梅西 （Lionel Messi）等世界級球星。