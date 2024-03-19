MLB／洋基傷兵1進1出 賈吉將回歸 D.J.勒馬修卻受傷

賈吉即將回歸球隊。(美聯社)

紐約洋基隊預計在不久後將迎來陣中球星賈吉(Aaron Judge)回歸，然而，根據MLB.com的Bryan Hoch報導，內野手D.J.勒馬修(D.J. LeMahieu)右腳遭受相當嚴重的骨挫傷，經理阿倫·布恩(Aaron Boone)不確定他是否會在開幕戰時準備就緒。

賈吉預計將在周三重返春訓陣容。由於「腹部不適」，賈吉自3月10日以來沒有進行過擊球練習和參加比賽。D.J.勒馬修在上周六對藍鳥隊的比賽中，因自打球將球打到右腳上，導致受傷。他的X光檢查結果呈陰性，檢驗出的結果為骨挫傷。

去年球季，D.J.勒馬修出賽136場比賽，打擊率0.243，15支全壘打和44分打點。這對他來說是一個低迷的賽季，他的生涯平均打擊率為0.292，曾經贏得過兩次打擊王和兩次銀棒獎，並在他的生涯中多次參與MVP競爭。

去年洋基在打擊方面遇到了困難，只有葛雷伯·托雷斯(Gleyber Torres)和賈吉的打擊率高於0.250，球隊的戰績為82勝80負，自2016年以來首次未能進入季後賽。

紐約在季外交易中獲得了能力強勁的外野手胡安·索托(Juan Soto)和艾力克斯·韋杜戈(Alex Verdugo)，加強陣容以爭取更好的戰績。但D.J.勒馬修現在的受傷可能會影響他開季的表現，洋基也希望他能儘速康復並在賽季初就能為球隊作出貢獻。洋基隊本季開幕戰將於3月28日對上太空人開啟新賽季。