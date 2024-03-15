MLB／大谷翔平小心 日媒點名教士3左投是刺客

教士隊陣中有不少左投人選，日媒點名考斯葛洛夫（Tom Cosgrove）是壓制大谷翔平可能人選。（美聯社）

道奇 隊與教士隊20日、21日將在南韓首爾舉行海外開幕戰，要在比賽後半段壓制大谷翔平 ，教士隊陣中有不少左投人選，日媒形容這些人是「封鎖大谷的刺客」，松井裕樹、培洛塔（Wandy Peralta）、考斯葛洛夫（Tom Cosgrove）都有可能。

「Sponichi Annex」分析教士隊可能安排作為封鎖大谷的人選，其中之一就是今年才剛加入教士隊的松井裕樹，松井裕樹表示：「作為日本人，很開心能夠參加在亞洲的開幕戰，我會把狀態好好調整上來。」

培洛塔則是今年從洋基 隊轉戰教士隊，去年出賽63場，投54局只被揮出36支安打，飆出51次三振，拿下18中繼4救援、防禦率2.83，而生涯對戰大谷更是5打數僅被敲1安打，另有3次三振、1次四壞，多半是在關鍵時刻才被派上來應對大谷。

考斯葛洛夫是2017年教士隊選秀第12輪指名，27歲的他去年首次升上大聯盟，出賽54場繳出7中繼1救援、防禦率1.75的成績，51.1局投出44次三振，兩次對上大谷一次投出三振、一次讓大谷敲出內野飛球出局。

大谷翔平雖然對戰後兩者成績不理想，但報導中指出，相信大谷不會一直被壓制，很期待看到他拿出什麼樣的攻略去應對左投。