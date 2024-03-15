MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

大聯盟日籍球星大谷翔平妻子首度曝光，原來是2017年曾在台參加瓊斯盃的日本國家代表隊當家大前鋒田中真美子。（記者黃仲裕／攝影）

大聯盟日籍球星大谷翔平 14日以合照公布，新婚妻子正是前日本 女籃國手田中真美子，兩人結成連理的原因並未對外透露，不過從田中過去的訪問中，可看出她與大谷的個性交集，從小都針對一項運動苦練，也都有不服輸的熱血。

180公分的田中真美子站在193公分的大谷翔平身旁，看起來十分登對，今年27歲她曾在2017年代表日本赴台參加台北世大運，更是日本U16、U17、U18代表隊國手，是日本出名的籃球美少女。

田中真美子曾就讀東京成德大學高等學校、早稻田大學兩所籃球名校，2019年決定加入富士通紅浪隊，成為WJBL女子職籃選手，不過在去年毅然決然宣告退役。

田中真美子去年接受富士通紅浪隊官網訪問時曾透露自己的籃球生涯，就是從「開心打球」而生，小學的時候還在學習空手道，中學開始因哥哥的關係加入籃球隊，「一碰到籃球，就知道自己喜歡上這項運動。」

中學時期學校並非強隊，但隨著田中真美子逐漸長高、球隊成績也越來越好，在她國三那年打進東京都大會，並取得16強的成績，「中學時代的指導老師，是我的生涯起點，當時對籃球毫無所悉，是他培育了我們，了解到籃球有多有趣，才有現在的我。」

高中加入了東京成德大學高等學校，田中真美子開始了苦練人生，由於家中到學校通車要1小時，每天早上5點半就要搭車，晚上9點以後才會到家，假日更是從6點出門練一整天才回家。

高中三年不僅讓田中真美子認識到籃板、擋拆是自己的武器，也結識了一群好隊友，「我印象中從來不是一個人打球，大家都是一起度過那些辛苦的日子，所以我很希望團隊一起拿下勝利。」

升上早稻田大學之後，田中真美子又找回愛上籃球的原點，「高中比較是被逼著打球的感覺，但到了大學，教練在培育我們自主性，自己好好思考後做出決定，身體力行。」田中說，自己又能像中學那樣開心打球。

到2019年，田中真美子決定進入日本女子職業籃球聯盟，主要原因是，「我認為這不是每個人都能接受挑戰的舞台，我能有這個機會是許多人的支持，為了感謝大家，我想要接受這個挑戰。」

只不過入團前三年，田中留下的是痛苦回憶，雖然知道自己必須要投3分球、不能像過去只進行低位進攻，但無法適應不同強度，「周遭都是頂尖球員，能輕鬆完成交辦任務，只有我無法做到，自信心跟著下滑，能投進的球也投不進了，現在回想，就是那時想法太負面，但在那三年就是無法甩開這樣的念頭。」

雖然外界看起來，會覺得田中真美子成績不佳，她也有考慮過退休 ，「但我心底還是不想認輸，我真的很討厭失敗。」她認為自己還有許多可努力的地方，「除非那些都做到了，自己還是表現不好，不然不想要退休。」

而在入團第4個球季，田中真美子開季雖從板凳出發，但出現傷兵，她開始頂起先發位置，在皇后杯四強止步時，田中說了這麼一段話：「我希望發揮自己的優勢，為球隊的勝利貢獻，而不是誰的替代品。」

在那之後，田中真美子開始更能享受籃球，在比賽中露出笑容，她認為那1個多月作為先發球員的日子，建立起的自信不會消失。