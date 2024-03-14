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MLB／洋基王牌柯爾手肘不適 檢查須休兵1個月

記者蘇志畬／綜合報導
柯爾雖然韌帶沒撕裂，但傳出需要休息至少1個月。（美聯社）
柯爾雖然韌帶沒撕裂，但傳出需要休息至少1個月。（美聯社）

洋基隊預定開幕戰先發的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）右手肘不適，經過核磁共振（MRI）檢查後，13日傳出需要休息至少1個月，好消息是，他的關節尺側副韌帶（UCL）並沒有撕裂跡象。

根據大聯盟官網報導，柯爾已經前往洛杉磯，拜訪曾為大谷翔平動刀的名醫埃拉特切（Neal ElAttrache），總教練布恩（Aaron Boone）指出，柯爾需要進行更進一步的檢查，目前對於他的回歸還沒有訂出時間表。

「我們目前還在收集資訊。」布恩說：「大家都要評估才能知道確切狀況，在這之前，出於對柯爾的尊重，我不會提出任何時間表，我們還需要時間。」

柯爾如今將中斷連四季擔任開幕戰先發的工作，3月28日洋基隊預計推出史卓曼（Marcus Stroman）對抗太空人隊，至於開季第二戰則預計交給洛登（Carlos Rodon）。

至於先發輪值的空缺，布恩表示，目前球隊內部大概有4、5名人選在考慮，「我心中當然有偏好，但一切都還未定，距離開季還有一段時間，兩周是很長的時間。」

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