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MLB／射程447英尺…索托轟3分巨砲 賈吉目瞪口呆

記者藍宗標／綜合報導
洋基巨砲索托再度開轟。 （美聯社）
洋基巨砲索托再度開轟。 （美聯社）

洋基隊10日在佛州坦帕主場對勇士隊進行熱身賽，總教練布恩（Aaron Boone）排出開季預定先發打線，重砲索托（Juan Soto）4局下轟出中右外方向大號3分砲，成為致勝一擊，洋基終場以9：8獲勝。

影音來源：YouTube

索托邁入生涯第7年，和洋基簽下1年3100萬美元合約，熱身賽火力大爆發，18個打數出現4轟，並列全壘打榜第1，此役3分砲達447英尺，讓棒次在後的「法官」賈吉（Aaron Judge）看得目瞪口呆。

他說：「哦，我的天啊，這可能是我在春訓中見過最遠的一球，休息區每個人都很興奮，大家都想看他的揮棒速度、全壘打距離。」

索托固定擔任洋基第2棒，接下來中心棒次是賈吉、瑞佐（Anthony Rizzo）、托瑞斯（Gleyber Torres），第6棒則是「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），賈吉很有信心說：「今年先發陣容對所有投手都是艱鉅任務。」

太空人3屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander） 因為右肩不適，趕不上開幕戰先發，左投瓦德茲（Framber Valdez）可能扛起重任，布恩強調先發打線可能因應左、右投進行調整。

洋基 太空人 勇士

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