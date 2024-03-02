MLB／沒聽說大谷有女友 神鱒：以為他會娶棒球

大谷翔平（左）突傳婚訊，連前隊友「神鱒」楚奧特（右）都感意外。（路透資料照片）

道奇 隊日籍球星大谷翔平 婚訊震驚各界，在天使 隊當了六年隊友的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也坦言意外，連他有女朋友都不知道，還開玩笑說：「以為他會跟棒球結婚」。

一直給外界母胎單身形象的大谷，最終打破外界想像，一公布就直接是已婚消息，2月29日閃電公布婚訊，不只球迷震驚，許多與他熟識的選手、教練都不敢相信，楚奧特也受訪談到此事，他表示：「我想大家都嚇到了，我連他有女朋友都不知道。」

大谷的生活離不開棒球，媒體也進一步提到，大家都說大谷會跟棒球結婚，楚奧特對此也回應：「對呀！我也是這麼以為。」

楚奧特也現身大谷的IG結婚聲明中留言，「兄弟，為你感到開心」，湧入不少球迷回應懷念「Troutani」鱒谷連線。

此外，據日媒「周刊郵報」報導，大谷妻子將接受大聯盟球隊「大嫂團」的激烈洗禮，前大聯盟日本球員田口壯的妻子田口惠美子就透露，她會被質疑「妳先生對球隊有什麼貢獻嗎？」甚至還聽說過，「有人被砸雞蛋」。