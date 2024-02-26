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季前分析／休賽季A++補強 恐怖洋基要來了？

世界新聞網／綜合報導
剛加入洋基隊的Soto馬上成為媒體追逐的焦點。（路透）
剛加入洋基隊的Soto馬上成為媒體追逐的焦點。（路透）

距離大聯盟（MLB）開幕賽剩下一個月的時間，春訓以及熱身賽也正緊鑼密鼓地展開，在歷經「另一個」不上不下的賽季之後，紐約洋基總算在休賽季做了一些令人驚豔的補強，包含透過交易向聖地牙哥教士隊換來的強打者Juan Soto、從自由市場簽下來的明星右投Marcus Stroman等人，看起來似乎滿令人期待新球季的到來，然而，在強敵環伺的美東戰區，洋基休賽季的補強真的造成大衝擊嗎？

儘管隊上擁有2022美聯MVP Aaron Judge，洋基在去年球季還是打出了2000年以來第三糟的團隊wRC+ 和OPS，不過球隊高層不打算讓球迷失望太久，在去年12月透過5換2的七人交易案中從教士隊換來了外野手Juan Soto以及兩屆金手套Trent Grisham，以及向紅襪換來外野手Alex Verdugo。

Juan Soto & Trent Grisham：A++

Soto上季在教士隊繳出.275/.410/.519的打擊三圍，外加35支全壘打、109分打點、12次盜壘成功，OPS+高達158位列聯盟第8，他也是霸榜蟬連三年聯盟獲得最多保送的球員，相信在開季之後擔任第二棒的Soto能藉由這樣的高上壘率，串聯第三棒的Judge組成各隊投手最不想面對到的恐怖連線，而另一位外野手Trent Grisham的棒子雖排不上先發打線，但是兩屆中外野金手套的身手將會在比賽後段減輕Judge的守備負擔。

這筆交易洋基一共送出牛棚倚賴的Michael King、三名農場矚目新秀Drew Thorpe、Jhony Brito、 Randy Vásquez與捕手Kyle Higashioka，雖然Soto目前合約僅剩一年，且極有可能在今年休賽季投入自由市場測試自己的身價，但身為「邪惡帝國」的洋基球團很明白，這是補強貧弱外野非常重要的機會，綜合媒體價值、陣容補強個層面，這絕對是一筆超過A+的交易。

影音來源: YouTube MLB

Marcus Stroman製造滾地球的能力，將讓他在輪值中扮演很重要的角色。(...
Marcus Stroman製造滾地球的能力，將讓他在輪值中扮演很重要的角色。(路透)

Marcus Stroman：A-

先發投手這一環，洋基隊本想追求素有「現役日本最強投手」之稱的山本由伸，然而卻不敵有大谷在的道奇隊，自由市場上雖還有其他像賽揚投手Blake Snell以及前洋基隊投手Jordan Montgomery，但目前為止都未有傳出洋基隊能夠簽下這些強投的消息。

Marcus Stroman的補強是個平均偏上的補強，洋基隊以2年3700萬簽下這位明星右投，去年Marcus Stroman為小熊出賽27場比賽（25場為先發登板），拿下10勝9敗、防禦率3.95，並入選生涯第二次明星賽，並非特別亮眼，然而在過去四個賽季平均投了160局，防禦率僅有3.38，高穩定性的工作馬絕對是這筆簽約最值得之處，此外，擅長送出滾地球的Stroman在去年的滾地球率達到了57.4％，遠高於MLB的平均42.3％。

雖然輪值上他會排在去年傷癒復出的Carlos Rodon之後位列第三號先發，但可靠程度可能僅次於洋基隊王牌Gerrit Cole，前提是洋基隊需要在他先發的場次換上守備較好的內野陣容。

去年還身披世仇紅襪隊球衣的Alex Verdugo，將在本季鎮守洋基隊左外野防區...
去年還身披世仇紅襪隊球衣的Alex Verdugo，將在本季鎮守洋基隊左外野防區。（美聯社）

Alex Verdugo：C+

外野手Alex Verdugo的交易早在上述七人大交易之前，從波士頓紅襪隊交易他來是為了填補洋基隊左外野這個洞，光是去年球季，洋基一整季就啟用了10名不同的野手去鎮守左外野，Verdugo的打擊成績去年打擊三圍為 .264/.324/.461，另有13支全壘打、54分打點，雖然這個打擊成績並不像Soto可以直接為球隊帶來衝擊，但是Verdugo穩定出賽的特性將是一個大加分，以他106 OPS+只比聯盟平均高六個百分點，但這個數字比隊上所有左外野手在2023年的表現要好上19個百分點。

新球季洋基隊預計先發打線：

DJ LeMahieu, 3B

Juan Soto, RF

Aaron Judge, CF

Anthony Rizzo, 1B

Gleyber Torres, 2B

Alex Verdugo, LF

Giancarlo Stanton, DH

Anthony Volpe, SS

Jose Trevino, C

先發輪值：

Gerrit Cole, RHP

Carlos Rodón, LHP

Marcus Stroman, RHP

Nestor Cortes, LHP

Clarke Schmidt, RHP

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