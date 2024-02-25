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MLB／沒隨隊作客天使 大谷翔平拿出祕密武器練習

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平留在自家春訓基地練習，還拿出祕密武器進行訓練。（美聯社）
大谷翔平留在自家春訓基地練習，還拿出祕密武器進行訓練。（美聯社）

道奇隊24日在春訓熱身賽首度對上天使隊，話題人物大谷翔平沒有同行，而是留在自家春訓基地進行約30分鐘的打擊練習、40分鐘衝刺練習，還拿出祕密武器進行訓練。

大谷從效力多年的天使轉戰道奇，但因手肘開刀原因，打擊調整還沒進入實戰階段，未能與前隊友在場上碰面，而是持續自行調整，為開幕戰準備。

身價7億美元的大谷拿出祕密武器，是一台小型的投球機，並將它放置在打擊區到本壘間約一半的距離，並由翻譯水原一平負責放球，擊中球的聲音有種輕飄飄感，而實際上也是如此，該機器需使用特定用球，而非一般比賽用球。

根據日本媒體報導，這台機器的名稱是「Power Alley 360 Baseball Machine」，價格大約200美元，能夠投出速球、滑球、曲球，可作為打擊、守備練習使用，但面對打者時，必須放入指定用球，重量大約比比賽球輕一半，避免受傷，球速最快可達96公里。

至於衝刺練習時，大谷也再次使用「1080 sprint」儀器，在教練觀察下反覆衝刺，該器材也是新設備，不過先前大谷練習時曾不小心弄壞綁帶，跌倒在地的景象一度嚇壞眾人，好在沒有大礙。

道奇 天使 大谷翔平

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