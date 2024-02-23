大谷內褲被看光？ MLB新球衣變「透視褲」負評如潮

大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

大聯盟啟用的新球衣，引來球員怨聲載道，球員工會執行長克拉克（Tony Clark）直言各隊的抱怨百百種，其中最普遍提出的問題就是「透視褲」，大聯盟官方則是回應球衣還會進行調整，開幕戰前會改善完畢。

大聯盟2005到2014年的球衣合作廠商為Majestic，而Fanatics收購Majestic後，從2018年起與大聯盟簽下新的10年合約，由NIKE 設計、Fanatics生產球衣，經過NIKE六年開發材質、精準測量選手體型及需求，今年推出新版球衣，但春訓獲得選手的負面回應不少。

克拉克表示，「球衣引起這麼多討論，令人感到失望，我們正在審視選手所提出的問題。」他坦言最普遍提出的點，就是球褲透視的問題。

NIKE所開發設計的材質，主打更輕、更透氣、更符合身形，春訓展開以來已被注意到選手的球褲之下「內在美」若隱若現，一組大谷翔平 的棚拍照更是廣被流傳、放大檢視，許多球迷回應：「很難不把注意力放在他的褲子」。除此之外，有人說根本不輕也不舒服，也有人認為名牌有廉價感，尤其在繡上字母 較多的名字、較大的背號時，球衣看起來更有業餘感。

克拉克表示，球員工會會持續聽取、收集選手意見，向大聯盟反映；大聯盟發言人也回應，會再將這些意見傳達給Fanatics，NIKE和大聯盟也正於春訓基地巡迴，收集選手意見，並允諾會在開幕戰前修正完畢。