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MLB／楚奧特「不跳船」：幫天使奪冠更有成就感

記者陳宛晶／綜合報導
楚奧特仍堅持目標是幫助天使奪冠。（美聯社）
楚奧特仍堅持目標是幫助天使奪冠。（美聯社）

天使隊長達9年未打季後賽，季外又痛失王牌投手兼主砲大谷翔平，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）是否該游向他方備受關注，他在春訓首日受訪吐露心境，他說交易會是「捷徑」，或許有一天自己會有這樣的想法，但現在還沒有「跳船」的想法，仍堅持目標是幫助天使奪冠。

天使前一次打季後賽已是2014年，近幾年有不少討論聲浪質疑天使是否該打掉重練、交易楚奧特，尤其在大谷翔平已經離開的情況下，更是看不到前景。

楚奧特表示，他與老闆莫瑞洛（Arte Moreno）聊過，確認球隊是否還有要贏的想法，至少在目前，他的目標仍是在天使贏，而不是轉戰其他球隊。

楚奧特提到基特（Derek Jeter）在一支球隊從一而終的典範，他也說：「我認為要求交易會是捷徑，或許會有這樣的時機出現，但我現在還沒想到這些，當我簽下合約時，我對球隊忠誠，想在這裡打進季後賽、幫助球隊奪冠，我認為這會比走捷徑有更大的成就感。」

楚奧特表示，眼下重點仍是球隊補強，持續帶進需要的戰力，打造天使成為能贏球的球隊，如果球隊有想贏的想法，那他希望能跟著天使一起逐夢，「但我無法預測未來，或許當某些事情改變時，我會想被交易。」

天使想要重返季後賽難關重重，今年起又少了大谷翔平，留下難以填補的戰力空缺，楚奧特也坦言，季外也在關注大谷的自由球員動向，對於他決定投奔道奇並不意外，也透過翻譯水原一平恭喜大谷。

天使 季後賽 大谷翔平

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