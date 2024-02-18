MLB／合約剩8年已在想延長合約 哈波：想打到40歲以後

哈波坦言已有洽談延長合約的想法。（美聯社）

合約還有8年要走，哈波（Bryce Harper）坦言已有洽談延長合約的想法，今年將以全職一壘手的備戰投入春訓，這個位置不無機會站到40歲以後，而目前這紙合約走完時，他「才」38歲。

哈波今天向費城 人隊春訓基地報到，不同於以往的是，在去年球季結束後，球團總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就曾找他聊過，有意安排他在今年開始轉向一壘全職守備，費城人相信他會是金手套等級的一壘手。

哈波表示，「我們有一段很棒的談話，我說OK，我希望他們知道對於任何球隊想要我做的事，我會站在支持的立場，而他們說希望我可以去一壘。」

哈波生涯以外野出賽為主，右外野947場最多，去年曾在一壘傷兵出現的情況下站了36場一壘，本季將以一壘手的角色投入春訓。

他的經紀人波拉斯（Scott Boras）曾在去年冬季會議表態，哈波有意與費城人洽談延長合約，他本人今天也被問到此事，而哈波回應，自己對此還沒有太多想法，但是，「當然，我會希望可以長期待在這裡，打到40歲以後，就讓我們看看接下來的發展吧！」

在合約還有8年要走的情況下，說延長合約顯然還太早，然而哈波當年與費城人簽下13年3.3億美元合約，在萬物皆漲的年代下，如今看來是費城人大賺，波拉斯也說：「老闆親口說過，這筆合約是球團賺翻，沒有比人更好的指標。」

波拉斯口中這段想要加碼合約的依據，來自2022年國聯冠軍第5戰，費城人在哈波兩分砲帶領下擊敗教士隊，挺進世界大賽 ，當時老闆米道頓（John Middleton）表示，「我從來沒想過有一天，我會覺得3.3億很划算，但我覺得真的很划算，波拉斯可能會想重新談約吧！」