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MLB／道奇最早到…大谷現身春訓基地 首練4小時

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平現身亞歷桑納州的道奇春訓基地。（美聯社）
大谷翔平現身亞歷桑納州的道奇春訓基地。（美聯社）

兩天前剛結束在道奇球場的球迷日活動，大谷翔平5日已現身亞歷桑納州的道奇春訓基地進行自主訓練，一練就是四個小時，連道奇社群都稱：「第一位在春訓基地被直擊的道奇選手，就是你所預期的那個人。」

大谷季外簽下10年7億美元合約，瞄準在道奇挑戰生涯首次季後賽之旅，季外馬不停蹄，頻繁現身道奇球場訓練的程度，連「Dodgers Nation」主持人麥克連（Doug McKain）都曾戲稱：「大谷應該讓自己的郵件都寄到史考利大街1000號（1000 Vin Scully Ave），因為他根本就住在這裡。」這個地址正是道奇球場。

隨著春訓腳步逼近，道奇投捕的報到日為2月9日，首次全員到齊的訓練則是14日，5日已在春訓基地被直擊大谷的訓練身影，身旁包括翻譯水原一平和訓練員。

他穿道奇T恤，首度造訪道奇在亞利桑納的春訓基地，進行自主訓練，先是在室外進行下半身訓練，然後再進入打擊籠展開打擊練習，也有用發球機練球，大谷每一次擊球都會仔細判斷球路和揮棒時機才出棒，總共花了將近4小時，讓大谷揮汗如雨，同時也展現出期盼奪下世界大賽冠軍的決心。

大谷今年將以單刀模式展開賽季，新球季首戰為3月20日在首爾的海外開幕戰，他日前在球迷日上表示，非常有信心以指定打擊的身分在開幕戰出賽。

道奇 大谷翔平 世界大賽

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