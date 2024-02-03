我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

MLB／大谷加持 道奇拚400萬人次進場

記者陳宛晶／綜合報導
道奇有大谷加持，被看好有機會挑戰全季主場破400萬人次進場，成為史上第5隊。（取材自道奇官方X）
道奇有大谷加持，被看好有機會挑戰全季主場破400萬人次進場，成為史上第5隊。（取材自道奇官方X）

星光熠熠的道奇隊，本季單場門票已經開賣，今年在大谷翔平、山本由伸助陣後，被看好有機會挑戰全季主場破400萬人次進場，成為史上第5隊，也可能是現今唯一還有能力締造這項紀錄的球隊。

大聯盟162場賽季，各隊有81場主場，過去共有4隊達到單季400萬進場人次，包括藍鳥（1991到93年）、洛磯（1993年）、洋基（2005到08年）、大都會（2008年）。

道奇近年全季主場進場人數約落在370萬到390萬之間，最接近400萬的一年是2019年397萬4309人次進場，去年則是383萬7079人次。有了大谷加持，道奇票房被看好創下新高，球團總裁卡斯坦（Stan Kasten）表示，「我們每年都很穩定落在380萬上下，我認為還有機會更好嗎？有可能，但我們必須上場、好好表現，我不會把這個目標視為理所當然。」

洛杉磯時報報導中也回溯一段往事，不同於現在大聯盟的票房統計是納入所有已售出門票，以前國聯並未統計實際上未進場的門票，否則道奇在1982年時可能就有過超過400萬人次進場。前行銷部副總裁史托克漢姆（Barry Stockhamer）說：「當藍鳥成為第一支宣布400萬人次進場的球隊時，我們當中有許多人都想到這件事，其實道奇可能以前就辦到過了。」

報導中也提到，如今大聯盟球隊的主場規模不再以愈大愈好為取向，不少球隊新家都是搬到更小的球場，目前有6隊使用4萬人以下的球場，還有兩座計畫中要使用的球場少於4萬人，而道奇球場仍擁有5萬6千人的大容量，在這支「宇宙艦隊」道奇之後，挑戰400萬人次進場的可能性會愈來愈小。

道奇 大都會 大谷翔平

上一則

NBA／喬丹6雙王朝系列球鞋803萬售出 創球鞋拍賣紀錄

下一則

NBA／湖人交易詹姆斯？經紀人闢謠「沒有申請交易」

延伸閱讀

MLB／有大谷發大財 道奇球場拚首度單季400萬人次進場

MLB／有大谷發大財 道奇球場拚首度單季400萬人次進場
MLB／大谷翔平效應擴散 道奇隊最大獲益不在轉播權？

MLB／大谷翔平效應擴散 道奇隊最大獲益不在轉播權？
MLB／10元就能看到大谷 道奇球迷會3.5萬張門票完售

MLB／10元就能看到大谷 道奇球迷會3.5萬張門票完售
MLB／新球季將讓人瞠目結舌10人 山本由伸、李政厚上榜

MLB／新球季將讓人瞠目結舌10人 山本由伸、李政厚上榜

熱門新聞

謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
謝淑薇（右）成為澳洲網球公開賽史24年來首位包辦混雙及女雙的球員。（路透）

澳網／謝淑薇自曝復出時找搭檔屢被拒絕 連奪2冠才改變

2024-01-30 01:53
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
鄭欽文在澳網賽後記者會上落淚。(路透)

澳網／鄭欽文亞軍作收 賽後落淚：進入狀態太慢了

2024-01-27 19:12

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失