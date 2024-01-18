MLB／古巴叛將圓美國夢 加盟藍鳥成輪值活棋

羅德里奎茲在叛逃古巴近一年後加盟藍鳥隊。（取材自Instagram）

藍鳥隊17日宣布與來自古巴 的火球男羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）達成合約共識，雙方將簽下4年3200萬美元合約，投球型態可長可短的羅德里奎茲預計將扮演輪值活棋，而他也成為隊史首位古巴出身的投手。

羅德里奎茲過去未曾待過美職體系，2020年至2022年效力於日職中日隊，合計79場出賽留下10勝10敗，防禦率3.03成績；其中2022年更是投出生涯年，56場比賽皆是後援登板的他，狂掃39次中繼成功收下中繼王，防禦率僅1.15，並在去年3月代表古巴參加經典賽 ，先發2場7.1局失2分。

然而，打完經典賽後羅德里奎茲沒有回到母隊，而是選擇單方面放棄與中日隊的合約，叛逃到多明尼加，他對外表示想尋求大聯盟機會，不過礙於中日和他仍有合約關係，僵持到10月才宣布釋出，羅德里奎茲在本休賽季才能與其他隊簽約，如今確定將在藍鳥登上夢想的大聯盟舞台。

羅德里奎茲在古巴聯賽時期是先發投手，日職生涯則是以後援為主，未來將在藍鳥擔任輪值搖擺人角色，目前藍鳥先發輪值的人選有王牌高斯曼（Kevin Gausman）、巴塞特（Chris Bassitt）、貝里歐斯（Jose Berrios）和菊池雄星，農場頭號大物左投泰德曼（Ricky Tiedemann）也蓄勢待發。

媒體也指出，這筆補強讓藍鳥輪值更具深度，也讓藍鳥願意交易上季嚴重迷航的前王牌馬諾亞（Alek Manoah），後者曾於2022年高居美聯塞揚獎票選第3名，但上季成績慘不忍睹，繳出3勝9敗防禦率5.87成績單，還一度被下放到新人聯盟調整。