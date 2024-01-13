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MLB／另類大谷稅？道奇球迷會滿費改收費…媒體酸：不能延遲

記者陳宛晶／綜合報導
道奇球迷會因為有大谷出席而改為收費制。（美聯社）
道奇球迷會因為有大谷出席而改為收費制。（美聯社）

球迷可以見到大谷翔平的第一個公開場合，確定是2月3日的道奇球迷會，而這項活動過去免費入場，卻在今年改為入場門票10美元，也引起當地媒體討論，更有人笑稱：「不能延遲付款喔！」

道奇季外重磅補強，延攬大谷翔平、山本由伸兩大日本球星入隊相繼投下震撼彈，原本就是人氣球隊，鎂光燈將會更加聚焦，而球團也公布新球季第一個對球迷公開的活動。

道奇每年都會在春訓舉辦球迷日，宣布新球季啟動，今年也不例外，活動將在2月3日登場，其中90分鐘的訪問時間包括大谷翔平、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、凱利（Joe Kelly）以及總教練羅伯茲（Dave Roberts）都會上台，球迷有機會向他們提問。

引起討論的是，過往這項活動都是免費入場，只有場內飲食、購物需要花錢，但今年卻要收取入場門票10美元。

洛杉磯時報詢問道奇球團，為何過去免費的活動今年變成收費，球團拒絕回應；The Athletic網站記者阿達亞（Fabian Ardaya）則在推特上笑稱：「付款無法延遲喔！」也有球迷回覆：「如果有680萬人來，道奇應該會這樣辦到2034年。」

道奇 大谷翔平 羅伯茲

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